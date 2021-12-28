سيرين عبد النور تخطف الأنظار بجمالها في أحدث جلسة تصوير

نشرت الفنانة سيرين عبد النور صور جديدة لها علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.



و ظهرت سيرين عبد النور بإطلالة ساحرة حيث ارتدت جامبسوت باللون الأحمر وتألقت بشعر قصير باللون الأسود الفاتح وتركته منسدلاً عبر اكتافها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها، مما اثار إعجاب متابعيها، و علقت علي الصور قائلة:" مين بيحب الاحمر مثلي".



واعتمدت علي المكياج الناعم الجذاب، مع وضع أحمر شفاه باللون الاحمر مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية ناعمة لتبرز من جمال عينيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور مسلسل "دانتيل" بطولة محمود نصر ووسام فارس وسارة أبي كنعان وسلوم حداد، وتأليف سماء عبدالخالق وإنجي القاسم وإخراج المثنى صبح، إنتاج "إيجلز فيلمز" للمنتج جمال سنان.