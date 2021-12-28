"ولاد البلد".. عرض مسرحي لبطولات الجيش المصري بأسيوط

أقيمت فعاليات العرض المسرحي ولاد البلد لليوم الثالث على التوالى بمعسكر قوات الأمن بمركز ومدينة الفتح بأسيوط ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمحافظة أسيوط، برعاية الدكتور إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وفي إطار تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى، ونشر الوعي الثقافي.

يدور العرض فى إطار درامي غنائي يتناول قضايا عدة من خلال لوحات فنية تتضمن تعويم الجنيه، الفساد وقانون الخدمة المدنية، تهجير الأقباط والهجرة غير الشرعية وبطولات جنود الجيش والشرطة على الحدود والغلاء والاسعار بينما صرح المخرج محمد الشرقاوى أن العرض يقدم تابلوهات لترسيخ قيم المواطنة وتعزيز دور التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية.

العرض من إنتاج فرقة المسرح الحديث، إستعراضات فاروق جعفر، تأليف مصطفى سليم، وإخراج محمد الشرقاوي، بطولة مجموعة من المواهب الشابة في مجال التمثيل منهم أحمد الرمادي، وليد الفولي ، ياسر الرفاعي، عبد العزيز التوني.