النيابة تحقق مع المتهم بالاصطدام بسيارة نجل الإعلامية منى العراقي في أكتوبر

بدأت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة مع سائق ميكروباص المتهم بالاصطدام بسيارة نجل الإعلامية منى العراقي بمدينة 6 أكتوبر، حيث طلبت النيابة العامة تحريات مباحث الجيزة حول الواقعة وكيفية حدوثها.

كانت ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على سائق ميكروباص اصطدم بسيارة نجل الإعلامية منى العراقي، وفر هاربًا من موقع الحادث بأكتوبر.

كان تعرض نجل الإعلامية منى العراقي، لحادث مروري، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن نجل الإعلامية منى العراقي، الطالب في الجامعة الكندية، اصطدم بسيارته «شيفروليه» بميكروباص كان قادمًا عكس الاتجاه، ما أدى إلى إصابة سائق الميكروباص الذي انصرف من مكان الحادث قبل وصول الشرطة.

وأفادت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي، رئيس قطاع أكتوبر، أن حالة نجل الإعلامية منى العراقي جيدة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم حدائق أكتوبر، بلاغًا من الإعلامية منى العراقي تعرض نجلها لحادث مروري، وبالانتقال تبين وقوع حادث بين سيارة شيفروليه قيادة طالب بالجامعة الكندية، 23 سنة، و«ميكروباص ثمانية» قيادة سائق، 17 سنة، دون رخصة قيادة قادم عكس الاتجاه، وتبين أن الأخير ترك بطاقة الرقم القومي وسيارته مع نجل منى العراقي، وادعى أنه يعاني من إصابات وذهب إلى المنزل وتواصل أجهزة الأمن ملاحقته.