هشام عطوة: قصور الثقافة تدعم المواهب من الأطفال لاستمرار إبداعهم

قال المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الهيئة تعمل على دعم المواهب، من الأطفال في جميع الأقاليم، والمحافظات، وتنمية مواهبهم، ورعايتها، ودعمهم، للاستمرار في عمليات الإبداع وتطويرها.

وأضاف عطوة في تصريحات لـ صدي البلد، أن الهيئة أقامت مؤخرًا بفرع ثقافة الإسكندرية، ضمن نشاط ثقافة الطفل، احتفالية بقصر ثقافة الشاطبي، للأطفال، ضمت معرض فنى بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأوضح أنه شارك في هذا المعرض مواقع "أبي قير، ٢٦ يوليو، مصطفى كامل، رشدي، الشاطبي، النزهة، الانفوشي"، وعلى هامشه تم تكريم المبدع الصغير لعام ٢٠٢١م، ومنحهم شهادات التقدير والدروع للمبدعين، وهم: ياسين محمد عبد الخالق، لوجين محمد عبد الخالق، دارين سامح أحمد شوقي.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل فعالياتها في كافة الأقاليم، والمحافظات، لنشر المعرفة، وبناء الإنساء، ورفع الوعي، والقضاء على الأفكار الظلامية، وإكتشاف المواهب في جميع المجالات والفنون.

وأكد أن قصور الثقافة، تولي اهتماما كبيرا بالبراعم، لبناء جيل قادر على مواجهة أي أفكار ظلامية.