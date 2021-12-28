احتفلات رأس السنة.. سعد الصغير يحيى حفلا فى السعودية 30 و31 ديسمبر

يحيى المطرب سعد الصغير حفلا غنائيا بمناسبة احتفلات راس السنة 2022 فى السعودية على يومين 30 و31 ديسمبر الحالى.

سعد الصغير داخل طائرة

نشر الفنان سعد الصغير صورة له من داخل الطائرة ، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام .

وعلق سعد الصغير قائلا “ ياصباح الفل والجمال علي احسن ناس في الدنيا ”.

وكان قد تصدر الفنان سعد الصغير، مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد كشفه عن تفاصيل تبنيه طفلين.

وأشاد الجمهور بتصرف سعد الصغير، من خلال التعليقات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

سعد الصغير ورعاية طفلين

روى الفنان سعد الصغير، تفاصيل تكفله برعاية طفلين عثر عليهما في أحد شوارع الإسكندرية ، أثناء تصويره بعض اللقطات.

قال سعد الصغير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" تقديم الإعلامية عزة مصطفى والمذاع عبر قناة "صدى البلد": “ كنت بعمل لايف في إسكندرية، وشاهدت طفلين نائمين على الرصيف، فصحتهم وأخدتهم البيت”، موضحا أن والدة الطفلين متزوجة في القاهرة وقالتلهم مش عايزاكم، ووالدهم متزوج ومقيم بالإسكندرية ورفض إقامتهما معه.

كما أكد سعد الصغير أن الطفلين معه بالمنزل وسيتكلف بتوفير جميع مستلزمات الطفلين في حال إنتقالهما إلي دار رعاية، مضيفا:" هما خايفين ينتقلوا لملجأ أو أي مكان تاني ولو كملوا معايا في البيت مفيش مشكلة".