السيسي يتفقد نماذج لـ الوحدات السكنية بمنطقة الفيلات في أسوان الجديدة.. فيديو

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش إفتتاحه عدد من المشروعات بمدينة أسوان الجديدة، بعض نماذج الوحدات السكنية بمنطقة الفيلات بمدينة أسوان الجديدة.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن «مصر خيرها علينا كلنا»، مؤكدا أن المرحلة الأولى من مبادرة حياه كريمة هي الأصعب، وسنقوم بعمل الصرف الصحي، ونراجع مياه الشرب، وشبكات الكهرباء والبيوت اللي حالتها صعبة".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لأصحاب الحرف اليدوية والتراث بأسوان، “هندخل الغاز والاتصالات، وسيتم في عام واحد، وبنتكلم عن تطوير للدولة في الصعيد والدلتا بكل توابعها”.

مش هنسيب حد

وتابع الرئيس السيسي، أن “الناس لازم تعرف اننا مش هنسيب حد “مبادرة حياه كريمة” ستكون على مستوى الجمهورية وليس مكان واحد فقط”.