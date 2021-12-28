السجيني: مسألة اشتراطات تراخيص البناء بعافية شوية والحكومة تحاول الوصول لحل..فيديو

قال النائب المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب تعليقاً على تصريحات الرئيس إن الدولة تدخلت في مجال الإسكان ليس للمنافسة ولكن لوقف البناء القبيح أن رسالة الرئيس اليوم كانت واضحة وجاءت في سياق مجهودات الدولة التي تسعى لها وهي ضمن فلسفة وقناعة الرئيس التي ترجمها على الأرض لكافة الجهات المسؤولة سواء حكومة أو برلمان والاعلام أيضاً وتركز في خطورة ملف العمران في مصر ".

تابع في مداخلة هاتفية خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON قائلاً : "خطورة ملف العمران في مصر واستمرارها بالشكل الفوضوي الذي كان عليه على مدار عشر سنوات مضت لا يؤثر فقط على جودة ونسق الحياة لكن يؤثر في اقتصاديات الموازنة العامة للدولة بالوضع الاقتصادي والتنموي ".

أكمل : " لان كل إصلاح ناجم عن هذا البناء العشوائي يتم إصلاحه بعبء على الخزانة العامة للدولة على حساب الأجيال الحالية واللاحقة وكانت منظومة ماشية بالعكس "

وشدد على أهمية حديث اليوم من قبل الرئيس مؤكدا أنه يرسخ فكرة وإستراتيجية لملف العمران لكنه أوضح أن الجديد في حديث الرئيس السيسي اليوم هو تناوله اليوم ولاول مرة الحديث عن المعادلة الاقتصادية للاستثمار العقاري حيث تطرق للقيمة المالية للوحدة السكنية في ظل المعروض لكنها تبقى في ظل منظومة عشوائية قبيحة ومن ثم فإن تدخل الدولة في هذا الملف ليس للمنافسة لكن لإعطاء شكل ونموذج جيد تستطيع حركة المجتمع تحذو حذوه "

ولفت السجينى إلى أن الاجتهادات والنقاش المجتمعي الدائر رحاه في دوائر مختلفة حول اشتراطات البناء وحتى يتم الانتهاء منه خاصة في مسألة التراخيص تصب في ذلك الإطار ".

ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول اشتراطات البناء في مرحلة التجربة.. وصلنا لفين؟..قال : “وضعوا منظومة جديدة والعبرة في عدد المواطنين الذين تقدموا للحصول على رخصة من المنظومة.. ومفيش تراخيص طلعت وهذا يحتاج إعادة نظر”.

وكشف أن مسألة تراخيص البناء حتى الآن لازالت تواجهها عقبات قائلاً : " بعافية شديدة لكن الحكومة مش ساكتة وتحاول أن تصل لحل، وعلى الوزراء المعنيين إيجاد حزم من البدائل لكي لا يكون هناك أحد متضرر".



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة المصرية تدخلت في مجال بناء مجتمعات عمرانية جديدة بسبب الطلب الكثير وقتها، وليس للوقوف ضد أحد.



وتابع: «عشان كده أنا آسف إني بقول المصطلح ده، احنا دخلنا عشان نحول القبح اللي سببه البناء العشوائي، ونعمل الشكل اللي المفروض يستحقه كل إنسان في مصر». وأضاف «السيسي»، خلال افتتاحه مدينة أسوان الجديدة، على هامش افتتاحه مشروعات تنموية وقومية في محافظات الصعيد: «بقول للناس ولينا كمسؤولين ازاي نواجه هذا الأمر، ازاي نواجه المسألة دي، بكون راكب الطيارة ببص كويس من فوق لأن معنديش حاجة تانية غير كده، بلاقي الناس بتبني خرسانات على البيوت القائمة، هو حجم الطلب بالكثافة دي؟».