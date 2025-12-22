أبو مسلم: عقلية محمد صلاح الاحترافية سلاح الفراعنة أمام زيمبابوي

أكد أحمد أبو مسلم، نجم منتخب مصر السابق، أن محمد صلاح يعد أحد أبرز لاعبي كرة القدم في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن ما يتمتع به من عقلية احترافية عالية جعله اللاعب الأقوى داخل صفوف ليفربول، رغم ما تعرض له من ضغوط وظروف صعبة خلال الفترة الماضية.

وخلال تصريحاته لبرنامج على مسئوليتي مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أوضح أبو مسلم أن بطولات المنتخب الوطني تحظى بتركيز مضاعف، نظرًا لأنها تمثل اسم مصر، وهو ما يضع اللاعبين تحت ضغط جماهيري وإعلامي كبير.

وأشار إلى أن الضغوط على لاعبي المنتخب ازدادت في الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن كرة القدم تظل العامل المشترك الذي يجمع الشعب المصري، ما يجعل التوقعات دائمًا مرتفعة والطموحات بلا سقف.

وتطرق أبو مسلم إلى الحديث عن المنافس، موضحًا أن منتخب زيمبابوي فريق منظم ويضم عددًا من اللاعبين المحترفين أصحاب القدرات البدنية العالية، إلى جانب امتلاكهم معدلات قوية في الأداء.

وأكد نجم المنتخب السابق على ضرورة استغلال المساحات الدفاعية في صفوف منتخب زيمبابوي، معتبرًا أن مصطفى محمد يمتلك القدرة على صناعة الفارق وإحداث تحول مهم في مجريات اللقاء.