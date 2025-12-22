قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
توك شو

أحمد موسى: ما كشفته النيابة في قضية وفاة السباح يوسف عبدالملك صادم ويعكس انهيار المنظومة

السباح يوسف محمد أحمد
السباح يوسف محمد أحمد
رنا عبد الرحمن

علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة وفاة السباح الناشئ يوسف محمد أحمد عبدالملك، مؤكدًا أن ما أعلنته النيابة العامة في تحقيقاتها كشف بوضوح حجم القصور الخطير داخل منظومة السباحة في مصر.

وخلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، أشار موسى إلى أن التحقيقات أظهرت غياب الخبرات والكفاءات داخل المنظومة، إلى جانب انعدام التنظيم والإدارة، مؤكدًا أن ما يجري على أرض الواقع لا يمت بصلة للقرارات أو اللوائح المفترض تطبيقها.

وأوضح أن النيابة العامة رصدت وجود قرارات لم يتم تنفيذها، ما أدى إلى كشف ما وصفه بفضائح داخل اتحاد السباحة، مشيرًا إلى أن المسابقات تُدار بعشوائية تامة دون الالتزام بأبسط قواعد السلامة أو التنظيم.

وانتقد موسى غياب الرقابة داخل المنافسات، موضحًا أن القواعد المعروفة تفرض تخصيص حارة لكل سباح، وتواجد حكم مسؤول عن كل حارة، متسائلًا عن كيفية عدم ملاحظة طفل لم يخرج من المياه في ظل هذا الإهمال.

وأكد أن الواقعة تعكس حالة من انعدام الاهتمام والرعاية، وغياب الإجراءات الوقائية، معتبرًا أن المشهد بأكمله كاشف لحجم التقصير الذي أدى إلى هذه الفاجعة، ويستوجب محاسبة كل المتسببين.

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

هدير عبد الرازق

منتخب مصر

صورة أرشيفية

