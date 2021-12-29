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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29 - 12 - 2021

صدى البلد

يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم، الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021،بعد ارتفاعات أمس على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، حيث استقرت الأسعار على ارتفاعات بمقدار جنيه واحد للجرام، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي". 

أسعار جرام الذهب اليوم 

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 906 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا  793 جنيها للجرام.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 إلى 680 جنيها، والجرام من عيار 14 نحو 529 جنيها.

أسعار الذهب اليوم 

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,185 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,344 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 906,286 جنيه. 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية 

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

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