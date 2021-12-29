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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكبار يلتقون.. الهلال السوداني يتحدث عن مجموعته بدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

قال هيثم السوباط، المتحدث الإعلامي باسم نادي الهلال السوداني، إنه كان متوقعًا وقوع فريقه مع الأهلي وصن داونز والمريخ، متابعا «الكبار دائمًا ما يلتقون مع بعضهم، والمجموعة تضم الكبار».


وأضاف السوباط، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي، على قناة «صدى البلد»، أن هناك لجنة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ستزور ملعب الهلال، يوم 7 يناير المقبل، لافتا الى أنه يتوقع إقامة مباريات فريقه على ملعبه بالسودان.

 

وتابع أنه يعتبر المجموعة الأولى التي تضم الأهلي والمريخ مع الهلال وصن داونز، عبارة عن دورة مُصغرة لبطولة وادي النيل، مشيرًا إلى أن الأهلي منافس شقيق وناديه يكن له كل الاحترام.

 

وأوقعت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، النادي الأهلي في مجموعة واحدة رفقة الهلال والمريخ السودانيين، إضافة لصن داونز الجنوب أفريقي.
 

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