نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد لجان الامتحانات بكلية البنات

تفقد صباح اليوم د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، لجان الامتحانات بكلية البنات للاطمئنان على سلامة سير الامتحانات بالكلية، وذلك برفقة د. أميرة أحمد يوسف عميدة الكلية، ود. مي حلمي وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.

و أجرى د. عبد الفتاح سعود، حوارا أبويا مع الطالبات، للاطمئنان على سلاسة الامتحانات والاستفسار عن متطلباتهن.

وأشاد د.عبد الفتاح سعود، بحرص إدارة الكلية على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا و تطبيق التباعد الاجتماعي داخل اللجان والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت سواء الطلاب أو المراقبين ، وكذلك قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للجان الامتحانات، و التعقيم المستمر للجان والممرات قبل كل فترة امتحانية، وذلك حرصا على سلامة الطلاب والعاملين وتوعية الطالبات بالالتزام بارتداء الكمامات والمحافظة على التباعد الاجتماعي.

وشملت جولته المرور على عدد من اللجان والكنترول، ومقار تلقى التطعيم داخل الكلية، حيث شدد على ضرورة التأكد من تطعيم كافة الطالبات و توجيه من لم تتلق التطعيم لمقر التطعيم بالكلية.



وأوضحت د. أميرة يوسف، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول بدأت يوم الاثنين الماضي الموافق ٢٧ من ديسمبر ، وتستمر حتى ٤ من فبراير المقبل ، ومن المقرر أن تجرى الاختبارات قرابة ٢٥ ألف طالبة في جميع الفرق والأقسام العلمية، حيث تم تخصيص عدة مسارات لدخول الطالبات للجان تختلف عن مسارات الخروج، وذلك لمنع اى تزاحم قبل أو بعد فترة الإمتحان، كما تم تخصيص ثلاث فترات للاختبار وتخصيص فترة زمنية لكل فرقة بالتبادل، و يتم تعقيم اللجان بين كل فترة وأخرى.

وأشارت د. مى حلمى، أنه تم تقسيم الفرق حيث تؤدى الاختبار الفرقة الأولى والثالثة بالتبادل اليومى مع الفرقة الثانية والرابعة ، ويتم إجراء الامتحانات لكل فرقة فى فترة منفصلة لتحقيق أقصى قدر من التباعد داخل اللجان بين الطالبات، وعدم وجود تزاحم خلال دخول وخروج الطالبات.