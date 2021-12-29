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تعليم

بالصور نائب رئيس جامعة عين شمس وعميد كلية التجارة يتفقدان لجان الامتحانات

نائب جامعة عين شمس
نائب جامعة عين شمس وعميد تجارة يتفقدان لجان الامتحانات

تفقد، صباح اليوم ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب لجان الامتحانات بكلية التجارة يرافقه الدكتور خالد قدري عميد الكلية التجارة ، الأستاذة الدكتورة هيام وهبه وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الأستاذ الدكتور محمد شاهين وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور ممدوح عبد العليم وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وذلك لمتابعة سير العملية الامتحانية والوقوف على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا .

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وخلال جولته التفقدية أشاد عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجهود إدارة الكلية فى تنظيم اللجان والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بدء جائحة كورونا والاستفادة من الخبرات المتراكمة منذ ظهور الجائحة ، مؤكدا علي ضرورة التأكد من حصول الطلاب علي اللقاح من خلال الشهادات المعدة لذلك أو تقديم نتيجة تحليل ال PCR لم يمض على إجرائه أكثر من ستة أيام.

كما تفقد الأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود لجنة الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة وأجرى حوارا وديا معهم لطمأنتهم والتأكد من توفر الأجواء المناسبة لراحتهم  وتأديتهم الامتحانات في سلاسة ويسر.

كما اطمأن سيادته على توفير وسائل الأمن والسلامة للطلاب في كافة لجان الامتحانات ، وشدد علي ضرورة تواجد أستاذ المادة للإجابة على استفسارات الطلاب  ، كما تأكد من تواجد سيارات الإسعاف خارج اللجان، وتواجد الأطقم الطبية، وتوفير تهوية جيدة داخل اللجان.

وصرح د. خالد قدري عميد كليه التجارة  أن عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحان لمرحلة البكاريوس (55815 طالب وطالبة) بشعب الدراسة باللغة العربية والانجليزية والفرنسية،  بالإضافة إلى برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية والانجليزية وكذا برنامج الشراكة مع جامعة كيين الامريكية ، وعدد طلاب التعلم المدمج (8008 طالب وطالبه).

واضح د خالد قدرى، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي بكلية التجارة بدأت من يوم الأحد الموافق 26/12/2021 بواقع أربع فترات فى اليوم يتخلل ذلك فترات التعقيم لكافة اللجان والقاعات بالكلية.

الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لجان الامتحانات بكلية التجارة كلية التجارة الدكتور خالد قدري عميد الكلية التجارة جامعة عين شمس

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