رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطقس السيئ في البحيرة

محافظة البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على رفع درجة الاستعداد القصوى وانعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات والشركات على مدار ٢٤ ساعة لمتابعة حالة الطقس السيئ المتوقعة باحتمالية تعرض البلاد لحالة من عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط أمطار غدا، الخميس الموافق 30 ديسمبر، وذلك وفقاً لتقرير هيئة الأرصاد الجوية.

خطة محافظة البحيرة لمواجهة الطقس السيئ

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ ظهر اليوم بمجمع دمنهور الثقافي بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارات الشركات ومديري المشروعات وجميع الجهات المعنية وممثلي الأزهر والكنيسة وعمداء كليات الآداب والتربية ومباحث التموين والمرور والحماية المدنية ومرفق الإسعاف.

وذلك لمناقشة عدة موضوعات منها الاستعداد لأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية والاستعداد لحالة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار المتوقعة وموقف النظافة والإدارة العامة للمدن والميادين بها وموقف تقنين أملاك الدولة و قانون التصالح رقم ۱۷ لسنة ۲۰۱۹ ومحور المحمودية ومحو الأمية.

وأشاد اللواء هشام آمنة، بجميع الجهود التى قامت بها جميع الجهات خلال موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار الماضية والتعامل بمنتهى الجدية والتفاني.

وأكد رفع درجة الاستعداد على الفور لمواجهة موجة الطقس السيئ والأمطار المتوقعة مساء الخميس 30 ديسمبر الجارى وفقا لما أعلنت عنه هيئة الأرصاد الجوية والتدخل على الفور للحد من الآثار الناجمة واتخاذ جنيع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

ووجه بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والعمل على تلقى جميع شكاوى المواطنين بالتدخل الفورى لحل أى مشكلة تطرأ، مع استمرار أعمال مراجعة تشغيل جميع محطات الصرف بكامل كفاءتها وقيام الري تخفيض مناسيب الترع والمصارف وتكثيف جهود مراجعة مطابق وصفايات الأمطار، واستمرار أعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظة والتأكيد على صيانة محولات الكهرباء.

ووجه محافظ البحيرة، بانعقاد جميع الغرف الفرعية بالمراكز وانتشار جميع الفرق والمعدات والأطقم ونشاط جميع الفرق وإدارة الأزمات بالكامل بالمحافظة بجميع الجهات المعنية.