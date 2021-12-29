بالأرقام.. وزير التموين: نتوقع انخفاض حجم استيراد مصر من القمح في 2022

قال علي مصيلحي، وزير التموين، اليوم الأربعاء، إنه يتوقع انخفاض حجم واردات الحكومة المصرية من القمح في عام 2022 المقبل.

وفي تصريحات لقناة "الشرق" السعودية، توقع “مصيلحي”، انخفاض واردات الحكومة من القمح في 2022 لتصل إلى 5.3 مليون طن "بدعم من زيادة الإنتاج محلياً".

وأشارت القناة إلى أن واردات مصر من القمح بلغت 5.5 مليون طن عام 2021 المنقضي، قابلها إنتاج نحو 3.5 مليون طن محلياً، ما يعني انخفاض واردات مصر من القمح في العام المقبل بنحو 300 ألف طن.

ولفتت إلى أن مصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب، مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المُصدّرة هذا العام، ما أدّى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد أمس الثلاثاء، على أهمية تحول المنظومة إلى "الزراعة الرأسية" من خلال زيادة إنتاجية الفدان الواحد من المحاصيل المختلفة .

وضرب الرئيس السيسي مثالا حول إمكانية زيادة إنتاجية فدان القصب بالشتل لنصل في النهاية إلى زيادة إنتاجية الـ300 ألف فدان من حوالي 1.2 مليون طن قصب سنويا إلى 1.8 مليون طن سنويا دون اللجوء إلى زيادة استهلاك المياه أو الرقعة الزراعية .

ووجه الرئيس السيسي إلى ضرورة تبني نظام الري بالتنقيط في الزراعة الذي يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل السماد والتلوث وكميات المياه.