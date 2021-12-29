رمضان عبدالمعز:عاوز ربنا يكرمك كن عنوانا للدين بلاش نكد وغم وخليك متفائل..فيديو

تحدث الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على" دي ام سي" عن التفاؤل مستشهدا بحديث دخول الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة لمَّا قدمَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ المدينةَ، انجَفلَ النَّاسُ قبلَهُ، وقيلَ: قد قدمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، قد قدمَ رسولُ اللَّهِ، قد قدمَ رسولُ اللَّهِ ثلاثًا، فَجِئْتُ في النَّاسِ، لأنظرَ، فلمَّا تبيَّنتُ وجهَهُ، عرفتُ أنَّ وجهَهُ ليسَ بوَجهِ كذَّابٍ، فَكانَ أوَّلُ شيءٍ سَمِعْتُهُ تَكَلَّمَ بِهِ، أن قالَ: يا أيُّها النَّاسُ أفشوا السَّلامَ، وأطعِموا الطَّعامَ، وصِلوا الأرحامَ، وصلُّوا باللَّيلِ، والنَّاسُ نيامٌ، تدخلوا الجنَّةَ بسَلامٍ.

وأضاف عبد المعز خلال برنامجه " لعلهم يفقهون" على دي ام سي : أيها الناس أفشوا السلام و- يا أيها الناسُ أفشوا السلامَ وأَطْعِمُوا الطعامَ وصِلُوا الأرحامَ وصَلُّوا بالليلِ والناسُ نِيَامٌ تدخلون الجنةَ بسلامٍ.

وتابع : عاوز ربنا يكرمك كن عنوانا للدين بلاش نكد وغم وخليك متفائل، وقل الحمدلله ، قال تعالى "فما ظنكم برب العالمين".

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الرحمة أكثر صفة ذكرت فى القرآن الكريم، محذرا من تقسيم رحمة الله على عباده.

وتابع عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم : "رحمة ربنا لكل الناس مؤمن وكافر، فتحفيف العذاب عن الكافر او العاصى، هو من رحمة الله، فكل امر يتعرض له الإنسان فيه رحمة من الله".

وقال الشيخ رمضان عفيفى، الداعية الإسلامي، إن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حذرنا من الحكم على أحد بدخوله الجنة أو النار، مستشهدا بالحديث الشريف: "من فعل من هذه القاذورات شيئا ثم مات، فأمره إلى الله ان شاء عذبه او عفا هذا".

