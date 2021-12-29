فرق الأهلي تشارك في الدورة المجمعة الثانية لتنس الطاولة على صالة الأوليمبي بالإسكندرية

تشارك فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، في الدورة المجمعة الثانية من بطولة دوري المرتبط، التي تقام يومي الخميس والجمعة، على صالة النادي الأوليمبي بالإسكندرية.

وتقام منافسات الدور الثاني من دوري المرتبط لتنس الطاولة بنظام الدورة المجمعة، ويشارك الفريق الأول لتنس الطاولة «سيدات» بالنادي الأهلي في منافسات الدورة المجمعة الثانية، بالإضافة إلى فرق تحت 15 و13«ناشئات».

وتلعب فرق النادي الأهلي مع أندية الزهور والإعلاميين والأوليمبي، خلال منافسات الدورة المجمعة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بطلًا للدورة المجمعة الأولى، التي أقيمت على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وبسنت عثمان مدربة فريق تحت 15 عامًا، وعبد السلام مطاوع مدربًا لفريق تحت 13 عامًا، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.

