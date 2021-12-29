عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرق الأهلي تشارك في الدورة المجمعة الثانية لتنس الطاولة على صالة الأوليمبي بالإسكندرية

صدى البلد

تشارك فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي، في الدورة المجمعة الثانية من بطولة دوري المرتبط، التي تقام يومي الخميس والجمعة، على صالة النادي الأوليمبي بالإسكندرية.

وتقام منافسات الدور الثاني من دوري المرتبط لتنس الطاولة بنظام الدورة المجمعة، ويشارك الفريق الأول لتنس الطاولة «سيدات» بالنادي الأهلي في منافسات الدورة المجمعة الثانية، بالإضافة إلى فرق تحت 15 و13«ناشئات».

وتلعب فرق النادي الأهلي مع أندية الزهور والإعلاميين والأوليمبي، خلال منافسات الدورة المجمعة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بطلًا للدورة المجمعة الأولى، التي أقيمت على ملاعب النادي بفرع مدينة نصر.

ويقود جهاز تنس طاولة الأهلي، أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وفتحي عبده مديرًا لقطاع الناشئين، وبسنت عثمان مدربة فريق تحت 15 عامًا، وعبد السلام مطاوع مدربًا لفريق تحت 13 عامًا، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير إداريًّا.
 

فرق تنس الطاولة بالنادي الأهلي بطولة دوري المرتبط صالة النادي الأوليمبي بالإسكندرية بالنادي الأهلي فرق النادي الأهلي

ترشيحاتنا

فقد 550 كيلو.. شاهد|كيف أصبح وزن أسمن شاب في العالم

تامر أمين يعلن تشكيل المنتخب المصري فى أمم أفريقيا ..فيديو

بدون 9 أساسيين.. كيف تبدو تشكيلة الأهلي في كأس العالم للأندية ؟

زميلة الموظف المنتحر تكشف كواليس اللحظات الأولى بعد وفاته..فيديو

"خلوا الحساب بعد النتيجة" تامر أمين يفجر مفاجأة عن المنتخب الوطنى ..فيديو

وصلت قوته لـ7.2 ريختر.. زلزال عنيف يضرب إندونيسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

هذا الدواء فيه سم قاتل.. الصيادلة توجه تحذيراً عاجلاً للمواطنين |فيديو

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

الصحة تحذر المدخنين من قتل أطفالهم: سيجارتك تسبب متلازمة موت الرضع المفاجئ

شاهد.. أول رد فعل من أفشة بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الصحة العالمية تتوقع انتهاء المرحلة الحرجة لـ كورونا في هذا الموعد

الحكومة تحذر المواطنين: سقوط أمطار غزيرة بعد غد حتى 2 يناير

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

ماذا قال وزير التعليم عن استكمال منهج رابعة ابتدائي؟ .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ