عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الشباب والرياضة تنظم زيارة ميدانية لطلائع الجيزة لمقر قيادة وحدات الصاعقة المصرية

صدى البلد

 


استضاف مقر قيادة وحدات الصاعقة  المصرية مجموعة من أبناء مصر من النشء من محافظة الجيزة بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة المصرية، وذلك في زيارة نظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.

جاءت الزيارة ضمن سلسلة الفاعليات و الزيارات للوحدات العسكرية التي تنظمها وزارة الشباب  والرياضة لتعريف النشء و الشباب بالدور الهام والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة فى حماية الوطن.

بدأ اليوم باصطفاف الطلائع وسط المقاتلين والانطلاق معاً في مسيرة، اختُتمت باصطفاف الطلائع والمقاتلين و القيادات في مشهد يجسد تلاحم الطلائع مع أسود الصاعقة المصرية و قام الجميع بتحية العلم المصري و ترديد النشيد الوطني ، أعقب ذلك عرض للياقة البدنية لفريق النسور .

كما تضمنت الفعاليات عرض فيلم عن قوات الصاعقة، وجولة داخل مدرسة الصاعقة تابع خلالها الحضور عدداً من التدريبات والعروض العسكرية التي تظهر مهارات قوات الصاعقة المصرية وكفاءتها وجاهزيتها، كما تم تكريم أسرة الشهيد أحمد عمر شبراوي و عدد من الأبطال الرياضيين العسكريين و أبطال دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

و رحب اللواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا،  بوزير الشباب والرياضة، وجميع أبناء مصر المشاركين في الزيارة، معرباً عن سعادته البالغة بمثل هذه الزيارات التي تدعم روح الولاء والانتماء لدى النشء و الشباب.

فيما قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لقيادات الصاعقة المصرية على الضيافة  الكريمة، مشيداً بدور القوات المسلحة في حماية مقدرات الوطن، ودورها الحيوي في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في جميع المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لفت وزير الشباب والرياضة إلي أهمية زيارات الوحدات العسكرية التي تنظمها الوزارة في ضوء الحرص علي تنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وغرس القيم الأصيلة للوطنية الصادقة فى نفوس النشء و الشباب.

شهد ختام اليوم توزيع هدايا تذكارية على  المشاركين بالزيارة حيث عبر الطلائع عن مدي سعادتهم، وفخرهم، واعتزازهم بهذه التجربة، ورغبتهم في تكرارها.

حضر الزيارة عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، وعزة الدري رئيس الادارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وسونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

received_1362262220898071
received_1362262220898071
received_3172251146387067
received_3172251146387067
received_463805158448822
received_463805158448822
received_331695455236411
received_331695455236411

ترشيحاتنا

شقيقة زوجته.. القبض على بطل فيديو سحل سيدة أمام أبنائها في الوراق

كبير المفاوضين الإيرانيين: المحادثات النووية تسير بصورة جيدة

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

فاوتشي: البيانات تشير إلى أن أوميكرون أقل خطورة من دلتا

رب دعوة في جوف الليل.. 3 كلمات لا ترد للرزق

تهديد خطير لـ أندرويد يستهدف الملايين من مستخدمي سامسونج جلاكسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

هبلّغ عنّك.. شاب فيومي يطلّق زوجته الإيطالية في بث مباشر على فيسبوك

جنيهان.. زيادة سعر السكر التمويني لـ 10.5 جنيه اعتبارا من يناير 2022

سيول ورفع حالة طوارئ.. تحذيرات جديدة بشأن حالة الجو يومي الخميس والجمعة.. فيديو

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

سلوى عثمان فى حوار لـ صدى البلد :حسيت أنى أول مرة أمثل فى منورة بأهلها.. وشعرت بالخضة مع يسري نصرالله.. وتلقيبى بـ رمز النكد فى مدينة الإنتاج دليل على نجاحى

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ