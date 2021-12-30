الشباب والرياضة تنظم زيارة ميدانية لطلائع الجيزة لمقر قيادة وحدات الصاعقة المصرية



استضاف مقر قيادة وحدات الصاعقة المصرية مجموعة من أبناء مصر من النشء من محافظة الجيزة بحضور كل من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا قائد قوات الصاعقة المصرية، وذلك في زيارة نظمتها الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة.

جاءت الزيارة ضمن سلسلة الفاعليات و الزيارات للوحدات العسكرية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة لتعريف النشء و الشباب بالدور الهام والتضحيات التي تقوم بها قواتنا المسلحة الباسلة فى حماية الوطن.

بدأ اليوم باصطفاف الطلائع وسط المقاتلين والانطلاق معاً في مسيرة، اختُتمت باصطفاف الطلائع والمقاتلين و القيادات في مشهد يجسد تلاحم الطلائع مع أسود الصاعقة المصرية و قام الجميع بتحية العلم المصري و ترديد النشيد الوطني ، أعقب ذلك عرض للياقة البدنية لفريق النسور .

كما تضمنت الفعاليات عرض فيلم عن قوات الصاعقة، وجولة داخل مدرسة الصاعقة تابع خلالها الحضور عدداً من التدريبات والعروض العسكرية التي تظهر مهارات قوات الصاعقة المصرية وكفاءتها وجاهزيتها، كما تم تكريم أسرة الشهيد أحمد عمر شبراوي و عدد من الأبطال الرياضيين العسكريين و أبطال دورة الألعاب البارالمبية بطوكيو.

و رحب اللواء أركان حرب أحمد رشاد دنيا، بوزير الشباب والرياضة، وجميع أبناء مصر المشاركين في الزيارة، معرباً عن سعادته البالغة بمثل هذه الزيارات التي تدعم روح الولاء والانتماء لدى النشء و الشباب.

فيما قدم الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير لقيادات الصاعقة المصرية على الضيافة الكريمة، مشيداً بدور القوات المسلحة في حماية مقدرات الوطن، ودورها الحيوي في التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد في جميع المجالات تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

لفت وزير الشباب والرياضة إلي أهمية زيارات الوحدات العسكرية التي تنظمها الوزارة في ضوء الحرص علي تنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وغرس القيم الأصيلة للوطنية الصادقة فى نفوس النشء و الشباب.

شهد ختام اليوم توزيع هدايا تذكارية على المشاركين بالزيارة حيث عبر الطلائع عن مدي سعادتهم، وفخرهم، واعتزازهم بهذه التجربة، ورغبتهم في تكرارها.

حضر الزيارة عدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة منهم الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير، وعزة الدري رئيس الادارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وسونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، واللواء عبد الرحمن شلش مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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