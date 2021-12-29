طبول الحرب.. تقرير عبري: حزب الله ينشر صواريخه استعدادا لمواجهة إسرائيل

كشفت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، اليوم الأربعاء، عن نشر حزب الله اللبناني أنظمة دفاع جوي على جبال القلمون السورية من أجل التصدي لأي هجوم من جانب إسرائيل في سوريا ولبنان.

وأفاد التقرير، بأن ”حزب الله نشر أنظمته الدفاعية في منطقة جبال القلمون شمال غرب دمشق المتاخمة لسهل البقاع اللبناني، موطن القاعدة الخلفية اللوجستية والعملياتية لحزب الله“.

وقال المركز، إن "حزب الله اللبناني لديه نظام صواريخ أرض- جو تكتيكي قصير المدى من طراز SA8 على ارتفاعات منخفضة وقصيرة المدى، ونظام SA17 و SA22 في ترسانته، وسيستخدمها من أجل الدفاع ضد الضربات الجوية الإسرائيلية“.

وأوضح التقرير أن ”حزب الله أطلق النار على منصات إسرائيلية باستخدام دفاعاته الجوية، حيث كان آخرها، في فبراير من العام الماضي، عندما تعرضت طائرة إسرائيلية دون طيار لإطلاق نيران مضادة للطائرات خلال عمليات روتينية فوق الأراضي اللبنانية“.

وأكد أن حزب الله اللبناني أطلق، في أكتوبر من العام 2019 صاروخ أرض – جو من نوع SA8 على طائرة دون طيار إسرائيلية، لكنه أخطأ الهدف، بينما واصلت الطائرة الإسرائيلية التحليق بمهمتها.

ووفق التقرير، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية رصدت الجهود الإيرانية المتزايدة لتحسين دفاعاتها الجوية في سوريا، ولبنان، والعراق، وأماكن أخرى.

وأشار إلى أن الأنظمة الإيرانية المتطورة ساعدت سوريا على تحسين قدراتها، واختصار وقت ردها على الهجمات الإسرائيلية، وتدمير المزيد من الذخائر التي أطلقتها إسرائيل خلال هجماتها.

وأوضح التقرير العبري أن الجيش الإسرائيلي لا يزال لديه القدرة على العمل بفاعلية فوق لبنان وسوريا على الرغم من التهديد الذي تشكله أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية وحزب الله.