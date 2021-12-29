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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طقس الإمارات غدا.. هبوب رياح معتدلة السرعة وتوقعات بسقوط أمطار

طقس الامارات
طقس الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في دولة الإمارات، اليوم الأربعاء، أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مع السحب.

اووفقثا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أوضح المركز أن طقس غدا سيشهد رياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:48 والمد الثاني عند الساعة 22:48 والجزر الأول عند الساعة 16:35 والجزر الثاني عند الساعة 03:41.

بحر عمان خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:46 والمد الثاني عند الساعة 06:15 والجزر الاول عند الساعة 12:44 والجزر الثاني عند الساعة 00:58.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 27 20 85 35 دبي 27 21 80 30 الشارقة 27 18 80 35 عجمان 29 18 85 40 أم القيوين 26 17 85 35 رأس الخيمة 26 17 75 35 الفجيرة 29 19 85 40 العين 28 18 75 25 ليوا 28 18 80 35 الرويس 28 18 80 30 السلع 27 19 85 40 دلما 26 20 75 35 طنب الكبرى 27 23 90 35 طنب الصغرى 27 23 90 35 أبو موسى 27 22 85 30 

الامارات الخليج العربي الخليج طقس الإمارات دبي بحر عمان

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