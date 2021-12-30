فرجاني ساسي للزمالك: 250 ألف دولار مقابل التنازل عن القضية

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: أن التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك السابق والدحيل القطري الحالي طلب الحصول على ربع مليون دولار مقابل التنازل عن القضية التي أقامها ضد الزمالك في وقت سابق.



وتابع : فرجاني ساسي لم يمانع في حل الأمر بشكل ودي والتنازل عن القضية لكن بشرط الحصول على نصف مستحقاته كاش حيث يحق له الحصول على نصف مليون دولار من الزمالك.



وأضاف: يرغب اللاعب في الحصول على مبلغ ربع مليون دولار كاش على أن يتم تقسيط باقي المبلغ له، لكن فرجاني رافض فكرة التنازل عن القضية دون الحصول على دفعة من المستحقات من البداية.

وكان ساسي قد رحل عن الزمالك في نهاية الموسم الحالي، ورفض استكمال المباريات مع الأبيض، بحجة نهاية عقده، لينتقل إلى الدحيل القطري.

وشارك ساسي مع الزمالك في 19 مباراة بالدوري، سجل خلالها 3 أهداف في شباك الإسماعيلي وغزل المحلة والأهلي، وصنع 5 أهداف.

وخاض ساسي 102 مباراة في جميع البطولات ، أحرز خلالها 16 هدفا وصنع 17 آخرين.