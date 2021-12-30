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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نوال الزغبي لمايا دياب: ألف مبروك على الأغنية الجديدة والكليب أكتر شوية

نوال الزغبي ومايا
نوال الزغبي ومايا دياب

حرصت الفنانة نوال الزغبي علي تهنئة الفنانة مايا دياب، علي صدور أحدث أغانيها “أكتر شوية”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وكتبت نوال الزغبي: “الف مبروك مايا دياب، على الاغنية الجديدة والكليب #اكتر_شوية بتستاهلي النجاح”.

 

عقب صدور أغنية "أكتر شوية" بساعة.. مايا دياب تتصدر تريند تويتر

عبر انستجرام.. مايا دياب تروج لصدور أحدث أغانيها "أكتر شوية"

 

وكشفت الفنانة مايا دياب عن مكان حفلها ليلة راس السنة هذا العام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمى توتير . 

حيث علقت مايا دياب عبر توتير قائلة : “احتفل معي بليلة رأس السنة الجديدة وأنت توديع 2021”.

وكانت كشفت الفنانة مايا دياب، عن رأيها في الضجة التي أثيرت حول طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، من الفنان حسام حبيب، الأيام الماضية.

وقالت «دياب» خلال برنامج «ET بالعربي»، على هامش تكريمها في مهرجان «الأفضل ميديل إيست» الذي أقيم في إمارة دبي، أمس، إن شيرين عبد الوهاب لها دور في شغف الجمهور لمعرفة أسرار حياتها الشخصية وكواليس الانفصال .

تابعت :" «يمكن الغلطة الأساسية أن شيرين أو غيرها من الفنانات وضعوا حياتهم الشخصية قدام الجمهور».

من بعدها، يعود يصحح المراسل بالبرنامج لمايا دياب أسباب الرغبة المُلحة من الجمهور، في معرفة أسرار طلاق شيرين عبدالوهاب قائلًا: «هي من محبة الناس لشيرين»، لترد مايا دياب: «غلط من محبة الناس لشيرين ما بتسأل عن خصوصية شيرين».

 

الفنانة نوال الزغبي نوال الزغبي الفنانة مايا دياب مايا دياب أكتر شوية

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