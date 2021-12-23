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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عقب صدور أغنية "أكتر شوية" بساعة.. مايا دياب تتصدر تريند تويتر

مايا دياب
مايا دياب

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا هاشتاج #مايا_دياب، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك عقب صدور أغنية “أكتر شوية” للفنانة مايا دياب.

 

وتصدر هاشتاج #مايا_دياب قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا علي أغنية مايا دياب الجديدة “أكتر شوية”، كالاتي:

 

 

وروجت الفنانة مايا دياب لصدور أغنيتها الجديدة والتي تحمل أسم “أكتر شوية”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشرت مايا دياب صورة لها، وعلقت عليها كاتبة: “صار فيكن تحضروا #أكتر_شوية على يوتيوب من خلال الرابط الموجود بالبايو”.

عبر انستجرام.. مايا دياب تروج لصدور أحدث أغانيها "أكتر شوية"

القصة الكاملة لـ أزمة مايا دياب و أدهم نابلسى

وكشفت الفنانة مايا دياب عن مكان حفلها ليلة راس السنة هذا العام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات العالمى توتير . 

حيث علقت مايا دياب عبر توتير قائلة : “احتفل معي بليلة رأس السنة الجديدة وأنت توديع 2021”.

وكانت كشفت الفنانة مايا دياب، عن رأيها في الضجة التي أثيرت حول طلاق الفنانة شيرين عبدالوهاب، من الفنان حسام حبيب، الأيام الماضية.

وقالت «دياب» خلال برنامج «ET بالعربي»، على هامش تكريمها في مهرجان «الأفضل ميديل إيست» الذي أقيم في إمارة دبي، أمس، إن شيرين عبد الوهاب لها دور في شغف الجمهور لمعرفة أسرار حياتها الشخصية وكواليس الانفصال .

تابعت :" «يمكن الغلطة الأساسية أن شيرين أو غيرها من الفنانات وضعوا حياتهم الشخصية قدام الجمهور».

من بعدها، يعود يصحح المراسل بالبرنامج لمايا دياب أسباب الرغبة المُلحة من الجمهور، في معرفة أسرار طلاق شيرين عبدالوهاب قائلًا: «هي من محبة الناس لشيرين»، لترد مايا دياب: «غلط من محبة الناس لشيرين ما بتسأل عن خصوصية شيرين».

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