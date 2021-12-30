كيف تتعامل مع اكتئاب المراهقين؟ الأسباب والأعراض

ما هي أسباب الاكتئاب عند المراهقين؟

ما هي علامات الاكتئاب لدى المراهقين؟

ما هي مضاعفات اكتئاب المراهقين؟

كيف يتم علاج الاكتئاب عند المراهقين؟

كيف تساعد المراهقين على التعامل مع الاكتئاب؟





الاكتئاب هو حالة صحية عقلية يمكن أن تؤثر على السلوك والمزاج والصحة العامة. يتميز المصاب بالحزن الشديد واليأس وعدم الاهتمام بالأشياء.

الاكتئاب لدى المراهقين؟

تشمل علامات المراهق المكتئب التي تتطلب الوعي والاهتمام:

حزن مستمر أو حساسية شديدة لفترات طويلة مثل أسبوع أو أسبوعين.

فقدان الاهتمام بالأنشطة أو الأشياء المفضلة.

فقدان الشهية والبقاء في الغرفة طوال اليوم أو النوم لساعات طويلة. قد يؤثر هذا في النهاية على الصحة الجسدية.

مشاعر انعدام القيمة واليأس

سقوط الدرجات في المدرسة وقلة الاهتمام والتركيز في الدراسة.

التعب المستمر وقلة الدافع.

قلة التفاعل مع الأصدقاء والعائلة.

أفكار أو أفكار انتحارية حول إيذاء النفس.

اطلب الدعم من أخصائي الصحة العقلية في حالة ظهور العلامات المذكورة أعلاه لدى ابنك المراهق لتجنب الظروف المعاكسة.

ما هي مضاعفات اكتئاب المراهقين؟



اكتئاب المراهقين هو أحد حالات الصحة العقلية التي إذا أهملت يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وتشمل

العلاقات المقطوعة مع الوالدين أو الأصدقاء أو الأحباء.

أداء منخفض ثابت في المدرسة.

نوبات الاكتئاب المتكررة.

تعاطي الكحول والمخدرات.

الانتحار ، وهو ثالث سبب رئيسي لوفاة المراهقين.

متى ترى الطبيب؟

من غير المرجح أن تختفي أعراض الاكتئاب من تلقاء نفسها. إذا بدأ في التأثير على حياة المراهق من خلال التدخل في الأنشطة اليومية أو الأداء المدرسي واستمر لأكثر من أسبوعين ، فمن المهم طلب الدعم من أخصائي الصحة العقلية. من المعروف أن الاكتئاب عامل مساهم في زيادة معدل الانتحار. إذا بدأت الأفكار الانتحارية لدى المراهق أو ظهرت عليه أي علامات تحذيرية للانتحار ، يجب أن تأخذها على الفور إلى أخصائي الصحة العقلية.

كيف يتم علاج الاكتئاب عند المراهقين؟



تشمل العلاجات المختلفة المتاحة للاكتئاب حسب عمر المراهق

المراهق:

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): هو شكل من أشكال العلاج النفسي حيث يساعد المعالج المراهق المكتئب على التغلب على الأفكار والسلوكيات السلبية من خلال التحدث عن الموضوعات المسببة للضغط والتركيز عليها .

العلاج الأسري: يركز فقط على دعم الأسرة. يمكن للأسرة أن تساعد المراهق المكتئب من خلال الكلمات الإيجابية والتشجيع لتعزيز ثقته بنفسه وجعله يشعر بالحب والاعتزاز. من المرجح أن ينفتح المراهقون على مصدر موثوق ؛ وبالتالي ، فإن دعم الأسرة مهم للغاية في التعامل مع الاكتئاب.



العلاج الشخصي: يركز هذا العلاج على إصلاح العلاقات المحطمة مع العائلة والأصدقاء.

الأدوية: مضاد الاكتئاب هو دواء شائع للاكتئاب ، اعتمادًا على مدى انتشاره. يمكن أن يخفف بعض أعراض الاكتئاب ويوصى به غالبًا مع العلاج النفسي. يمكن أيضًا وصف الأدوية النفسية اعتمادًا على الأعراض.

في المدرسة: يمكن أن تساعد جلسات العلاج مع مستشار المدرسة أو أخصائي علم النفس في المدرسة في التركيز والتغلب على الأفكار والمشاعر السلبية والمقلقة.

مصدر المعلومات موقع هيلثي.