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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تيجى نتراهن لـ تامر عاشور تتصدر المركز الـ 9 عالميا .. فيديو

صدى البلد

تصدرت أغنية "تيجي نتراهن" للمطرب تامر عاشور المركز التاسع في قائمة أعلى الأغاني مشاهدة عالميا على "يوتيوب".

ومن نحية اخرى تصدرت أغنية “تيجى نتراهن” للمطرب تامر عاشور منصات الموسيقى المختلفة بعد ساعات من طرحها . 

واحتلت “تيجى نتراهن”  تريند رقم ١ عبر تطبيق أنغامى ، فينا احتلت التريند رقم ٣ عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب محققه ٩٠٠ ألف مشاهدة .

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تامر عاشور يتصدر التريند بـ "تيجي نتراهن" ويقترب من المليون الأول.. فيديو

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غداً .. تامر عاشور يطرح أغنية تيجي نتراهن

تيجي نتراهن" من ألبوم عاشور القادم الذي إنتهى من تسجيل جميع أغانيه استعدادا لطرحه مع بداية عام ٢٠٢٢ والأغنية  كلمات الشاعر الغنائي عليم ولحن عمرو الشاذلى وتوزيع موسيقى عمرو الخضرى.

وكان عاشور أكد في تصريحات صحفية، أن الألبوم الجديد يشهد تغييرات ملحوظة يلتمسها جمهوره سواء في الكلمات أو اللون الغنائي بالإضافة إلى مفاجآت من المقرر الكشف عنها قبيل إطلاقه نهاية ديسمبر الجاري. 

ويشارك في الألبوم الجديد لعاشور من الشعراء جمال الخولى، مالكى، هشام صادق، حسام سعيد، أدهم معتز  ..ومن الملحنين مدين، تامر على، محمود أنور، سامح كريم، عمرو الشاذلى، مايكل رامى ومحمدى بالإضافة إلى توزيعات موسيقية لـ" فهد، آسر عاشور، عمرو الخضرى، محمد شفيق، أحمد أمين ويحى يوسف.

 

تامر عاشور تيجي نتراهن أغنية تيجي نتراهن عمرو الشاذلي توزيع موسيقي

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