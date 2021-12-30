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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خصم 20% على كتاب "فريد الأطرش العالمى" بمناسبة الذكرى47 لرحيل ملك العود

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

قال الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش، إن الجمعية تعرض كتاب "فريد الأطرش العالمى نابعة عصره " للكاتب المهندس محمود الأحمدية رئيس منتدى أصدقاء فريد الأطرش، وذلك بمقر الجمعية بمنطقة الطوابق فيصل  .

وأضاف عادل السيد أنه ضمن احتفالات الجمعية لإحياء الذكرى 47 لرحيل ملك العود الموسيقار فريد الأطرش، تقدم الجمعية خصم 20% على سعر الكتاب، ليصبح ثمنه 40 جنيها بدلا من 50 جنيها، مشيرا إلى أن الجمعية قامت بإعادة طبع الكتاب فى مصر ثلاث مرات، حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من محبى وعشاق الفن، التعرف على تاريخ قامة كبيرة ورمز من رموز الفن المصرى والعربى .

كتاب "فريد الأطرش العالمى نابعة عصره" يتضمن العديد من المحطات الهامة فى مسيرة الموسيقار فريد الأطرش، وكيف استطاع إيصال الموسيقى الشرقية إلى رحاب العالمية، وترك تراثاً موسيقيّاً ضخماً تستفيد منه الأجيال على مر العصور .

يشار إلى أن الجمعية قامت بإحياء ذكرى فريد الأطرش فى شهر ديسمبر الجارى من خلال أربعة احتفلات، أقيم الاحتفال الأول يوم 16 ديسمبر ببيت السحيمى، والثانى يوم 19 ديسمبر بمشاركة مؤسسة السلام لحقوق الإنسان برئاسة الدكتورة هناء عبدالله بمقر المؤسسة، والثالث يوم 21 ديسمبر فى مهرجان الحلم العربى "مهرجان تونس على أرض مصر" برئاسة الدكتورة كلثوم على أحمد بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز التعليم المدنى بأرض الجزيرة، والرابع يوم 26 ديسمبر بأتيليه القاهرة، وهو اليوم الذى يوافق يوم رحيل ملك العود عام 1974 .

الفنان عادل السيد رئيس جمعية محبى الموسيقار فريد الأطرش كتاب فريد الأطرش العالمى نابعة عصره المهندس محمود الأحمدية منتدى أصدقاء فريد الأطرش

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