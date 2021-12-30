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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة مسائية لمحافظ الغربية لمتابعة مشروعات حياة كريمة في زفتى

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى داخل قرى نهطاي وسنباط وشبراملس وكفر ششتا ، بحضور إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

محافظ الغربية في جولة تفقدية لمحيط الكنائس بالسنطة وزفتى

وخلال الجولة تفقد محافظ الغربية ( مجمع الخدمات الحكومية بنهطاي، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية بنهطاي، الوحدة الصحية بنهطاي، مجمع الخدمات الحكومية بسنباط ، مجمع الخدمات الزراعية بسنباط ، مجمع الخدمات الحكومية بشبراملس، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية بشبراملس، المدرسة النموذجية للغات بشبراملس ومحطة الصرف الصحي بشبراملس، ومحطة الصرف الصحي بكفر ششتا ).

محافظ الغربية يتفقد مستشفى سامول المركزي عقب تطويرها بـ 75 مليون جنيه

يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام ٢٠١٩  وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام ٢٠٢١، حيث يتم تنفيذ ٧٤٩ مشروع داخل ٥٤ قرية و ٨٨ تابع في مركز زفتى بتكلفة إجمالية ٤ مليار جنيه.

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