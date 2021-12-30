تكريم طلاب وحدة تكنولوجيا المعلومات بتربية نوعية عين شمس

كرم الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس طلاب وحدة تكنولوجيا المعلومات بالكلية.



جاء ذلك تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، و أ.د. عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ، بحضور أ.د. مصطفى قدري وكيل كلية التربية النوعية جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود. هاني شاكر مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات (IT) ،و أ.م.د. رشا عبد السلام الأستاذ المساعد بقسم التربية الموسيقية، ود.رشا يحى مدرس قسم الاقتصاد المنزلي ، د.شيماء مجدي مدرس قسم التربية الفنية، أعضاء فريق الوحدة، وأ.م.د. محمد حمدي مدير الوحدة الإعلامية بالكلية، ود.يحى مصطفى مدير مركز الفنون بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور أسامة السيد عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس أن التكريم يأتي في إطار حرص الكلية على تقدير جهود الطلاب طوال الفترة الماضية

وأشار عميد كلية التربية النوعية جامعة عين شمس إلى أن كلية التربية النوعية جامعة عين شمس تعتبر من أوائل الكليات التي أطلقت منصاتها الإلكترونية في ظل جائحة كورونا، بالإضافة إلى الجهد الذي بذلته الوحدة أثناء فترة زيارة الجودة في شهر يوينو الماضي، وتوفير الإنترنت لجميع أقسام كلية التربية النوعية جامعة عين شمس ومعاملها.



فيما أشاد د.هاني شاكر مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات (IT) بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس بدعم إدارة جامعة عين شمس وكلية التربية النوعية جامعة عين شمس لمجال تكنولوجيا المعلومات، مع رفع وتحقيق أعلي درجات الكفاءة والفعالية للخدمة المقدمة وتحقيق الهدف الأساسي لرؤية الجامعة وتوجهها للتحول الرقمي.