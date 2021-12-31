أخبار العالم| مترجم عراقي يفجر مفاجأة عن صدام حسين.. صواريخ حوثية من معسكر السوادية.. البحرين تعين سفيرا في سوريا

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

كشف مترجم عراقي عمل مع الجيش الأمريكي عن أن التقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بينما كان يختبئ في حفرة تحت الأرض “مفبركة”.

لقي 18 شخصاً حتفهم في اشتباكات مسلحة بين الأمن العراقي وتاجر مخدرات في بابل بحسب ما قالت وسائل إعلام عراقية

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرفه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس إنّ الكثير من الحقائق ظهرت في الأشهر الأخيرة

قُتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوب غربي باكستان اليوم الخميس.

سجلت فرنسا، اليوم الخميس، 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، أي أكثر من 200 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ، أن الحوثيين أطلقوا اليوم صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء. وشدد التحالف العربي بقيادة السعودية، علي اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد ضمن الاستجابة للتهديدات

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 6% اليوم الخميس، لتواصل هبوطها لليوم الرابع بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي

أكد وزير الشؤون الدينية الجزائري ، يوسف بلمهدي، ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والحماية من انتشار وباء كورونا في المساجد.

حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من أن العنف قد يندلع إذا حاولت تل أبيب...

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين سفير لمملكة البحرين لدى سوريا، بعدما أغلقت المملكة سفارتها بعد اندلاع الحرب في سوريا.

خففت فرنسا القيود التي كانت تمنع البريطانيين المتوجهين من بلادهم إلى أماكن إقامتهم في دول أوروبية أخرى، من عبور نفق المانش بسياراتهم.

أفاد إحصاء أعدته وكالة "رويترز" للأنباء، بأن وفيات كورونا في شرق أوروبا تجاوزت المليون حالة حتى يوم الخميس، وسط مخاوف من اجتياح متحور "أوميكرون" المنطقة.

أكد برنامج حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية، أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق و التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم برنامج طهران الصاروخي.