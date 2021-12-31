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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| مترجم عراقي يفجر مفاجأة عن صدام حسين.. صواريخ حوثية من معسكر السوادية.. البحرين تعين سفيرا في سوريا

موجز أخبار العالم
موجز أخبار العالم

نشر موقع صدى البلد الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية عددا من أهم الأخبار على الساحتين الإقليمية والدولية نفرد أبرزها في التقرير التالي:

 

مفاجأة.. مترجم عراقي: التقارير الأمريكية عن اعتقال صدام حسين مفبركة

كشف مترجم عراقي عمل مع الجيش الأمريكي عن أن التقارير التي تفيد بأن القوات الأمريكية ألقت القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بينما كان يختبئ في حفرة تحت الأرض “مفبركة”.

مقتل 18 شخصا بينهم 12 طفلاً في اشتباكات مسلحة بالعراق

لقي 18 شخصاً حتفهم في اشتباكات مسلحة بين الأمن العراقي وتاجر مخدرات في بابل بحسب ما قالت وسائل إعلام عراقية

أول تعليق من قيس سعيد علي الحكم الصادر ضد منصف المرزوقي

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال إشرفه على اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس إنّ الكثير من الحقائق ظهرت في الأشهر الأخيرة

مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار جنوب غرب باكستان

قُتل 4 أشخاص وأصيب 15 آخرون على الأقل إثر انفجار قنبلة على جانب الطريق جنوب غربي باكستان اليوم الخميس.

تحذيرات من خطر "تسنامي كورونا" في فرنسا في ظل ارتفاع وتيرة الإصابات

سجلت فرنسا، اليوم الخميس، 206 آلاف و243 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، أي أكثر من 200 ألف إصابة لليوم الثاني على التوالي

تطور خطير.. الحوثيون يطلقون صواريخ باليستية من معسكر السوادية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ، أن الحوثيين أطلقوا اليوم صاروخين باليستيين من معسكر السوادية بمحافظة البيضاء. وشدد التحالف العربي بقيادة السعودية، علي اتخاذ إجراءات قانونية للتعامل مع التهديد ضمن الاستجابة للتهديدات

الليرة التركية تواصل هبوطها لليوم الرابع رغم سعي أنقرة للحفاظ على الثقة

تراجعت الليرة التركية بما يصل إلى 6% اليوم الخميس، لتواصل هبوطها لليوم الرابع بعد المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي

الجزائر.. إجراءات جديدة بشأن المساجد بسبب كورونا

أكد وزير الشؤون الدينية الجزائري ، يوسف بلمهدي، ضرورة تعزيز إجراءات الوقاية والحماية من انتشار وباء كورونا في المساجد.

الحرم القدسي .. تحذير خطير من أبومازن لـ وزير الدفاع الإسرائيلي

حذر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من أن العنف قد يندلع إذا حاولت تل أبيب...

لأول مرة منذ سنوات.. البحرين تعين سفيرا في سوريا

أصدر عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الخميس، مرسوما بتعيين سفير لمملكة البحرين لدى سوريا، بعدما أغلقت المملكة سفارتها بعد اندلاع الحرب في سوريا.

فرنسا تتراجع عن إجراءات اتخذتها ضد البريطانيين

خففت فرنسا القيود التي كانت تمنع البريطانيين المتوجهين من بلادهم إلى أماكن إقامتهم في دول أوروبية أخرى، من عبور نفق المانش بسياراتهم.

وفيات فيروس كورونا تتخطى المليون حالة في شرق أوروبا

أفاد إحصاء أعدته وكالة "رويترز" للأنباء، بأن وفيات كورونا في شرق أوروبا تجاوزت المليون حالة حتى يوم الخميس، وسط مخاوف من اجتياح متحور "أوميكرون" المنطقة.

السعودية.. ‏توضيح مهم من حساب المواطن بشأن دخل الزوجة واحتساب الدعم

أكد برنامج حساب المواطن، بالمملكة العربية السعودية، أنه يتم احتساب دخل جميع التابعين المضافين ضمن مجموع دخل الأسرة حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق و التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة

أول تعليق من أمريكا على إطلاق إيران صاروخا في الفضاء

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال إطلاق إيران صاروخا إلى الفضاء، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تدعم برنامج طهران الصاروخي.

محمود عباس صدام حسين اخبار العالم القوات الأمريكية موقع صدى البلد

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