ماكلارين تؤجل إنتاج أرتورا بسبب الأزمة العالمية في نقص الرقائق | صور

أجلت شركة ماكلارين البريطانية موعد اطلاق سياراتها الخارقة الجديدة أرتورا موديل 2022 في خبر صادم لمحبي وعشاق الشركة حول العالم، وتعتبر تلك هي المرة الثالثة التي يتم فيها التأجيل، وجاء التأجيل هذه المرة بسبب النقص العالمي في الرقائق، وقالت مصادر مطلعة أن الشركة تعطي الأولوية لإمدادها المحدود من الرقائق نحو إنتاج سيارات ذات هامش ربحي أعلى مثل إلفا و765LT سبايدر.

ومن جانبها لم تذكر الشركة ذلك السبب بشكل صريح ولكن ذكرت الشركة ان القرار القرار مؤقت فقط، وذكرت أن الأمور بدأت في التحسن قليلاً، ومع ذلك من المتوقع أن تستمر أزمة الرقائق الحالية حتى عام 2022، وربما حتى عام 2023.

كشفت الشركة البريطانية عن أرتورا في شهر فبراير الماضي كأول سيارة هجينة خارقة من العلامة التجارية، كما أنها أول سيارة تأتي بمنصة MCLA الجديدة كلياً والتي تم تصميمها خصيصاً لها مع وضع المحركات الهجينة في الاعتبار.

المواصفات الميكانيكية لسيارة ماكلارين أرتورا موديل 2022

يُذكر أن سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2022 تستمد قوتها من محرك V6 سداسي الاسطوانات مزدوج التوربو، بسعة 3000 سي سي، يولد قوة إجمالية تصل الى 671 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة لمحرك كهربائي اضافي وبطارية 7.4 كيلووات/ساعة توفر نطاق يبلغ حوالي 31 كيلومتر للشحنة الواحدة، وضلك بالرغم من أنها صديقة للبيئة.

تبلغ قدرة سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2022 على التسارع من 0 حتى 100 كليلومتر/ساعة في غضون 3.0 ثانية، وتصل سرعتها القصوى التي تم تحديدها إلكترونياً إلى 330 كلم/ساعة.

يصل سعر سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2022 الى 225,000 دولار.