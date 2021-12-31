عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ماكلارين تؤجل إنتاج أرتورا بسبب الأزمة العالمية في نقص الرقائق | صور

ماكلارين تؤجل إنتاج
ماكلارين تؤجل إنتاج أرتورا بسبب الأزمة العالمية في نقص الرقا

أجلت شركة ماكلارين البريطانية موعد اطلاق سياراتها الخارقة الجديدة أرتورا موديل 2022 في خبر صادم لمحبي وعشاق الشركة حول العالم، وتعتبر تلك هي المرة الثالثة التي يتم فيها التأجيل، وجاء التأجيل هذه المرة بسبب النقص العالمي في الرقائق، وقالت مصادر مطلعة أن الشركة تعطي الأولوية لإمدادها المحدود من الرقائق نحو إنتاج سيارات ذات هامش ربحي أعلى مثل إلفا و765LT سبايدر.

ومن جانبها لم تذكر الشركة ذلك السبب بشكل صريح ولكن ذكرت الشركة ان القرار القرار مؤقت فقط، وذكرت أن الأمور بدأت في التحسن قليلاً، ومع ذلك من المتوقع أن تستمر أزمة الرقائق الحالية حتى عام 2022، وربما حتى عام 2023.

كشفت الشركة البريطانية عن أرتورا في شهر فبراير الماضي كأول سيارة هجينة خارقة من العلامة التجارية، كما أنها أول سيارة تأتي بمنصة MCLA الجديدة كلياً والتي تم تصميمها خصيصاً لها مع وضع المحركات الهجينة في الاعتبار.

  • المواصفات الميكانيكية لسيارة ماكلارين أرتورا موديل 2022

يُذكر أن سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2022 تستمد قوتها من محرك V6 سداسي الاسطوانات مزدوج التوربو، بسعة 3000 سي سي، يولد قوة إجمالية تصل الى 671 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 720 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالإضافة لمحرك كهربائي اضافي وبطارية 7.4 كيلووات/ساعة توفر نطاق يبلغ حوالي 31 كيلومتر للشحنة الواحدة، وضلك بالرغم من أنها صديقة للبيئة.

تبلغ قدرة سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2022 على التسارع من 0 حتى 100 كليلومتر/ساعة في غضون 3.0 ثانية، وتصل سرعتها القصوى التي تم تحديدها إلكترونياً إلى 330 كلم/ساعة.

يصل سعر سيارة ماكلارين أرتورا موديل 2022 الى 225,000 دولار.

ماكلارين البريطانية الخارقة أرتورا بسبب انقطاع الكهرباء العالم تقنية الفيديو الميكانيكية المواصفات محرك التسارع

موضوعات متعلقة

سباق مثير بين سيارات فورمولا 1 و فورمولا E و رالي على الحلبة | فيديو

أفضل صور السيارات في عام 2021 | شاهد

تصريحات خاصة.. مصر تحقق الريادة في مجال صناعة السيارات المعدلة | فيديو

انطلاق معرض AUTUNE SHOW 2022 للسيارات والدراجات المعدلة ..صور

أبرز 5 سيارات SUV صينية موديل 2022 في السعودية | صور

شاحنات البيك أب تشهد نقلة ثورية في عام 2021.. صور

تويوتا تكشف عن طراز جديد من سيارة GR سوبرا 2022 |صور

لعشاق التميز.. أفضل سيارات بنتلي في عام 2021.. صور

ترشيحاتنا

أهلي جدة يعرض على الزمالك 50 مليون جنيه لضم زيزو

رنا رئيس: منى زكي ممثلة جبارة وهي مثلي الأعلى ولها طلة تخطف القلوب

بيراميدز يؤمن عقد إبراهيم عادل ويمده من جديد 2026

مدربين على ما تُفرج .. "رضا عبدالعال" يهاجم كيروش وكارتيرون وموسيماني

مش حسيبه لو حبطل كوره .. تعليق ناري من شوبير على اعتداء لاعب منشية ناصر على حكم المباراة

أصعب لحظات العام .. هنا الزاهد تكشف أسوأ الأوقات في عام ٢٠٢١

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة|وفاة زوج شقيقة محمود الليثي

تراجع 3 جنيهات ..أخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

تعطيل دراسة وإعلان طوارئ..الطقس السيئ يضرب البلاد والحرارة قد تنخفض لـ صفر

العباسي: المحلة لن يقف على مدرب هارب

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سنوات أحضان وقبلات.. خيانة الفيشاوي وزيجاته الخمسة تشعل السوشيال ميديا

تحالف مع إبليس.. هل تعرف أقوى ملوك الأرض الذي قتلته بعوضة؟

الكريسماس وشجرة عيد الميلاد.. إلى ماذا ترمز الألوان والجرس والنجمة؟

أولى ليالي العرض.. سامح حسين ينشر صورا لجمهور مسرحيته "حلم جميل"

فيديو

تصوير بدون إذن .. قصة اتهام عمرو دياب بالتحرش بسبب إعلان ستروين "فيديو"

دموعه لم تنه الخلاف.. دعاوى قضائية واتهامات تطارد رشوان توفيق بسبب ابنته

فيديو جراف.. 4.5 جنيه.. تعرف على حقيقة وجود علاج يخلص من إدمان الترامادول

خيانة زوجية.. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تثير الجدل بعد الانفصال "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ