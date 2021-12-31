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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خالص العزاء.. أحمد شوبير ينعى والد حمادة أنور عضو مجلس الزمالك

احمد شوبير
احمد شوبير

نعى الإعلامي أحمد شوبير، وفاة والد الكابتن حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

 

وكتب شوبير في تويتة له: “خالص العزاء للأخ العزيز حمادة أنور في وفاة المغفور له والده إنا لله وإنا إليه راجعون”.

 

أحمد مرتضي وأسامة نبيه وحلمى طولان يقدمون العزاء فى والد حمادة أنور

اليوم.. عزاء والد حمادة أنور عضو مجلس الزمالك في الحامدية الشاذلية

 

وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والكابتن أسامة نبيه، وحلمى طولان، على حضور عزاء والد الكابتن حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بمسجد الحامدية الشاذلية.

 

و توفى والد حمادة أنور يوم الإثنين الماضي.

 

ونعى مجلس إدارة نادي الزمالك بمزيد من الحزن والد حمادة أنور، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

 

الإعلامي أحمد شوبير احمد شوبير الكابتن حمادة أنور حمادة أنور نادي الزمالك الزمالك

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