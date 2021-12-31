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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد حماقي يشعل حفل رأس السنة في الجلالة.. صور

محمد حماقي
محمد حماقي

اختتم النجم  محمد حماقي عام ٢٠٢١ بحفلات رأس السنة بمصر على شاطئ جبال الجلالة بالعين السخنة داخل ساحة فندق توليب .

صعد حماقي على خشبة المسرح في كامل أناقته مرددا لأغنية  "نفسي أبقى جنبه" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب آلاف المعجبين من مختلف الجنسيات المصرية والعربية .


من جانبه شكر حماقي الجمهور لحفاوة الإستقبال و حرص على تهنئتهم بالعام الجديد ٢٠٢٢ وتمنى للجميع السعادة وتحقيق كل أمانيهم .


وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني  والتي  يتردد صداها  بين جبال الجلالة  كزلزال مركزه العين السخنة منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار"  .

بالإضافة إلى عدد كبير من أغاني ألبوم  "يا فاتني"  منها " لا ملامة" ، "لو هتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك"  .. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور بوصلات من الرقص إمتدادت لأكثر من ساعتين متتاليتين.

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واختتم حماقي الحفل بمزيد من أجواء الإثارة مع اغنيتي " أم الدنيا" و" قادرين نعملها" التي يهديها لكل من يساهم  ومستمر في بناء مصر .
 

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محمد حماقي الميجا ستار محمد حماقي حماقي شاطئ جبال الجلالة العين السخنة نفسي ابقى جنبه

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