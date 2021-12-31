محمد حماقي يشعل حفل رأس السنة في الجلالة.. صور

اختتم النجم محمد حماقي عام ٢٠٢١ بحفلات رأس السنة بمصر على شاطئ جبال الجلالة بالعين السخنة داخل ساحة فندق توليب .

صعد حماقي على خشبة المسرح في كامل أناقته مرددا لأغنية "نفسي أبقى جنبه" وسط عاصفة من هتافات الإعجاب آلاف المعجبين من مختلف الجنسيات المصرية والعربية .



من جانبه شكر حماقي الجمهور لحفاوة الإستقبال و حرص على تهنئتهم بالعام الجديد ٢٠٢٢ وتمنى للجميع السعادة وتحقيق كل أمانيهم .



وأشعل حماقي الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني والتي يتردد صداها بين جبال الجلالة كزلزال مركزه العين السخنة منها "أجمل يوم" " أحلى حاجة فيكي" ، "يزلزل" ، "ما بلاش" ، " ناويها" ، " ليه بيلموني " ،"يا ستار" .

بالإضافة إلى عدد كبير من أغاني ألبوم "يا فاتني" منها " لا ملامة" ، "لو هتسيب" ،"تك" ، " طالع موضة" ، "عرض مستمر" ، "ظلموني" ، " مش قادر أنسى" و"قالوا عنك" .. وغيرها ممن تفاعل معها الجمهور بوصلات من الرقص إمتدادت لأكثر من ساعتين متتاليتين.



واختتم حماقي الحفل بمزيد من أجواء الإثارة مع اغنيتي " أم الدنيا" و" قادرين نعملها" التي يهديها لكل من يساهم ومستمر في بناء مصر .



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