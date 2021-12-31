تعرفي على أهم فوائد الدجاج المشوي؟.. لن تتوقعها

الدجاج أكثر أنواع الدواجن شيوعًا في العالم ، يحظى بشعبية كبيرة، كما أظهرت دراسة حديثة أن الدجاج لا يزال شكلًا صحيًا من اللحوم الخالية من الدهون وذو قيمة غذائية عالية فهو غني بالفيتامينات و العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان و بالأخص الدجاج المشوي، وفقا لما نشره موقع indiatoday.

فوائد الدجاج المشوي

-إمداد البروتين

يحتوي الدجاج على نسبة عالية جدًا من البروتين ، والذي يلعب دورًا مهمًا جدًا في الحفاظ على العضلات، إن تناول الدجاج أمر لا بد منه لأولئك الذين يريدون بناء القوة.

- فقدان الوزن

هل سبق لك أن رأيت طبقًا صحيًا من الطعام بدون بعض الدجاج؟ سبب إدراج الدجاج دائمًا في نظام غذائي صحي هو أنه لحم قليل الدهن ، مما يعني أنه لا يحتوي على الكثير من الدهون. لذا ، فإن تناول الدجاج المشوي بانتظام يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن بطريقة صحية.

-صحة العظام

بصرف النظر عن البروتين ، فإن الدجاج أيضًا مليء بالكالسيوم والفوسفور، كلا هذين المعدنين يساعدان في الحفاظ على صحة العظام، كما أن تناول الدجاج بانتظام يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

-مخفف الإجهاد

هل تعلم ما هي المكونات التي تساعد في تقليل التوتر؟ إنه التربتوفان وفيتامين ب 5. والدجاج لديه جرعة جيدة من كلاهما، كما أن الدجاج مليء بالمغنيسيوم الذي يخفف أعراض الدورة الشهرية. لذلك بشكل عام ، يمكن أن يساعدك تناول الدجاج في الواقع على عيش حياة خالية من الإجهاد.

- تعزيز المناعة

الدجاج المشوي يساعد على تقوية الخلايا المناعية في الجسم ، تناول الدجاج له الكثير من الفوائد الصحية ، والطعم ليس سيئًا أيضًا. لكن بطبيعة الحال ، فإن تناول الدجاج المهجن أو الأنواع المقلية لن يفيدك كثيرًا كما قد تفعل الأشكال الأخرى.

هل هناك أضرار لتناول الدجاج المشوي؟

نحن جميعا نعرف الدجاج من البروتينات متعددة الاستخدامات التي قد تكون في الواقع واحدة من أكثر لحوم الحيوانات استهلاكًا على نطاق واسع، يستخدم الكثيرون الدجاج في تناوب وجباتهم بسبب تنوعه ونكهته المعتدلة وسهولة طهيه ، ولكن ما هي أضرار لتناول الدجاج المشوي؟

بينما قد تعتقد أن النكهة هي الشيء الوحيد الذي يتغير عند شوي الدجاج مقابل الخبز أو القلي ، هناك تغييرات أخرى تحدث أثناء عملية الشواء تستحق الذكر، دعنا نلقي نظرة عميقة على ما يحدث في جسمك عندما تأكل الدجاج المشوي ، وفقا لما نشره موقع eatthis..

يوفر شواء الدجاج نكهة فريدة ومرغوبة ، قد يكون هناك بعض الجوانب السلبية لطهي الدجاج (أو أي لحم) على اللهب المباشر، ينتج عن طهي اللحوم في درجات حرارة عالية جدًا ، كما هو الحال في الشواء ، مركبات تسمى الأمينات الحلقية غير المتجانسة (HCAs) ، والتي تكون موجودة بشكل خاص عندما تتشكل علامات الفحم على اللحم.

لسوء الحظ ، يُعتقد أن هذه HCAs تعزز نمو الخلايا السرطانية، بالإضافة إلى HCAs التي يتم إنتاجها ، عندما تتساقط الدهون من اللحم في لهب الشواية ، يتم إنتاج مركب آخر محتمل يسبب السرطان يسمى الهيدروكربونات متعددة الحلقات (PAHs)، لحسن الحظ ، الدجاج هو لحم قليل الدهن ولا يحتوي على الكثير من الدهون التي يمكن أن تتساقط في اللهب أثناء الشواء. ومع ذلك ، بغض النظر عن محتوى الدهون ، فمن المحتمل أن ينتج اللهب المكشوف HCAs داخل اللحم.

لتقليل تطور هذه المركبات المثيرة للقلق ، يمكنك لف الدجاج بورق قصدير عند شويه لتقليل تأثير اللهب، قد يحتوي هذا أيضًا على أي دهون تنطلق من الدجاج لمنعه من ملامسة اللهب، نصيحة أخرى لتقليل المركبات المسببة للسرطان أثناء شوي الدجاج هي قلبه بشكل متكرر، سيؤدي ذلك إلى الحد من تطور علامات الفحم ، وبالتالي تقليل عدد HCAs التي يتم إنتاجها أثناء الطهي.

على الرغم من أن شوي الدجاج قد يخلق نكهة لذيذة ، فمن الأفضل استخدام نصائح الشوي التي تقلل من إنتاج المركبات المسببة للسرطان، نصيحة أخرى لموازنة المركبات المشكوك فيها هي الاستمتاع بالدجاج المشوي مع الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، مثل الفواكه والخضروات ، والتي يمكن أن تقاوم الإجراءات السلبية لـ HCAs و PAHs.

قدمي الدجاج المشوي على سلطة كبيرة محملة بالخس والخضار ، أو استمتع به مع صلصة المانجو والأفوكادو لتعزيز مضادات الأكسدة لموازنة المركبات المسببة للسرطان.

هل الدجاج المشوي مناسب للرجيم؟

قد لا يبدو النظام الغذائي المكون من الدجاج المشوي المنزوع من الجلد بهذا الرعب. بعد كل شيء ، الدجاج المشوي غني بالبروتين وقليل السعرات الحرارية ، مما يعني أنه يمكن أن يكون عنصرًا أساسيًا ليس فقط للمساعدة في التخلص من دهون الجسم ، ولكن أيضًا لتحسين تكوين الجسم.

سبب إدراج الدجاج المشوي دائمًا في نظام غذائي صحي هو أنه لحم قليل الدهن ، مما يعني أنه لا يحتوي على الكثير من الدهون. لذا ، فإن تناول الدجاج بانتظام يمكن أن يساعدك في الواقع على إنقاص الوزن بطريقة صحية، بصرف النظر عن البروتين فإن الدجاج أيضًا مليء بالكالسيوم والفوسفور، وفقا لما جاء بموقع askinglot..

بالإضافة إلى ذلك ، ما هو نوع الدجاج المناسب لفقدان الوزن؟ يمكن للدجاج أن يساعدك على إنقاص الوزن ، من خلال مساعدتك على تحميل البروتين الضروري. عندما يتعلق الأمر بالبروتين ، فإن الأجزاء المختلفة من الدجاج الكامل تحتوي على كميات مختلفة من البروتين وصدور الدجاج هي أكثر قطع الدجاج شيوعًا.

وبالمثل ، هل يمكن للدجاج المشوي أن يجعلك سمينًا؟

الدجاج المشوي رائع. ومع ذلك ، ليست كل الدهون الموجودة في جلد الدجاج دهونًا جيدة ، وهي تضيف سعرات حرارية ، لذلك إذا كنت تحاول تناول وجبة خفيفة للغاية ، فإن الدجاج منزوع الجلد أفضل. اشوي بعض الخضار بجانب الدجاج للحصول على وجبة صحية للغاية.

هل من السيء أكل الدجاج المشوي كل يوم؟

يمكن للمرء أن يأكل الدجاج على أساس يومي. ومع ذلك ، من الجيد استخدام طرق الطهي مثل الغلي أو الشوي أو التحميص أو الخبز بدلاً من القلي لأنها يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى وأمراض القلب المزمنة وعسر شحميات الدم تجنب تناولها ".