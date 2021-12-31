ننشر أسماء لجنة الشباب الجديدة بالأعلى للثقافة

أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قرارا بتشكيل لجنة الشباب في المجلس الأعلى للثقافة، لمدة عامين، وجاءت اللجنة برئاسة منى علي الجندي مقررًا.

ضمت اللجنة فى عضويتها كلا من:

أحمد محد الصغير محمد

حازم علاء الدين محمد

حسن علي حسن علي غزال

حسين حسني عطية عبد البني

حمدي سليمان محمد عطية

رانيا يحيى سعد زغلول

رشا سعيد صبحي محمد

عمرو عبد الله نصر سعد قابيل

فتحي محمد فتحي شمس الدين

محمد رمضان محمد إسماعيل

محمد يحيى محمد عبده

مصطفى إبراهيم أحمد عز العرب

مؤمن ممدوح مرسي عبده

ندى سعد الدين أنور محمد

يذكر أن المجلس الأعلى للثقافة يتشكل من 24 لجنة، وأنه تمت إعادة تشكيلها وستعلن اللجان الجديدة تباعا.