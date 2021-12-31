انفصلت عن السقا مرتين وأصيبت بمرض نادر..أزمات في حياة مها الصغير|فيديو جراف

كشفت الاعلامية مها الصغير زوجة الفنان احمد السقا عن العديد من أزمات حياتها والتي عانت منها الفترة الماضية وسبب انفصالها عن السقا وعودتهما مرة أخرى وذلك خلال احد اللقاءات الصحفية.

تصريحات مها الصغير

وقالت زوجة أحمد السقا: «إنه تم طلاقها من زوجها أحمد السقا مرتين بسبب الخلافات، انفصلنا ورجعنا، انفصلنا ورجعنا، اتطلقتوا دي ناس كتيرة مش عارفاها، وبحس إني لما بقولها للناس، كأني بقول حاجة غلط، فيه ناس بتبقى في مراحل إن أنتوا تنفصلوا، ده أسلم حل لينا ولعيالنا، إن كل واحد يمشي”.

وأضافت «مها»، «اتجوزت وأنا عندي 20 سنة وكنت صغيرة واطلقنا ورجعنا مكنتش قادرة استحمل الخلافات وكنت بسعى دايما لإرضاء الطرف الآخر لكن مبرضيش نفسي».

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.