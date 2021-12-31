إضاءة البرج الأيقوني.. العاصمة الإدارية الجديدة تحتفل بالعام الجديد 2022

نشر المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، مقطع فيديو يظهر فيه جزء من احتفالات العام الجديد 2022 بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ظهر بالفيديو إضاءة الجزء الزجاجى بالبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة بتاريخ العام الجديد.



ويقع البرج الأيقوني في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية وهو أعلى برج في أفريقيا بارتفاع نحو 400 متر.

وتضم منطقة الأعمال المركزية 20 برجاً باستخدامات متنوعة، وتقدر استثمارات هذا المشروع بـ3 مليارات دولار.

ويتم التنفيذ بالتعاون بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة (cscec) الصينية وهي إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

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