أوهم كبار السن بالمساعدة.. المتهم بسرقة أموال عملاء البنوك يواجه الحبس وغرامة 200 ألف جنيه

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص، إثر قيامه بمغافلة عملاء البنك أمام ماكينات الصراف الآلى ، وإيهام كبار السن المترددين على ماكينات الصراف الآلى ، بمساعدتهم فى إجراء عمليات السحب بإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم، ومن ثم يقوم بمغافلتهم لتحويل مبالغ مالية من حساباتهم إلى حساب آخر خاص بشقيقه بإستخدام بطاقاتهم دون علمهم ، الأمر الذي مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من 19 عميل من عملاء البنوك.

و بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بالمنيا).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة من القانون

تصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الإنترنت"، و الصادر برقم 175 لسنة 2018 ، لجرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، حيث نصت المادة ( 23) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التى لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، فى الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها فى الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.