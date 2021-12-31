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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين عبد العزيز تحتفل بالعام الجديد.. فيديو

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الفيديو مرتدية قميص كارو، وعلقت على الفيديو كاتبة: “كل سنة وانتوا طيبين ويارب تبقي سنة سعيدة علينا كلنا يارب”.

 

وحاز الفيديو علي إعجاب كبير من قبل المتابعين لـ ياسمين عبد العزيز، وجاءت التعليقات كالآتي:

“يروح قلبي وانتي طيبة - يارب اشوفك دايما مبسوطة وبخير - تستاهلي كل الخير بحبك”.

 

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وخرجت النجمة ياسمين عبد العزيز بصفة رسمية من المشاركة في السباق الرمضاني المقبل، وذلك وفق مصادر خاصة لـ"صدى البلد" .


ورغم من نجاحها في السنوات الماضية في الدراما، ونجاحها الكبير في آخر عامين بمسلسلي: ونحب تاني ليه - واللي مالوش كبير، إلا أن ياسمين قررت عدم المشاركة في هذا الموسم الدرامي الرمضاني .
 

يذكر ان مسلسل اللي مالوش كبير كان بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي وخالد الصاوي ودينا فؤاد ومن تأليف عمرو محمود يس وإخراج مصطفي فكري.
 

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