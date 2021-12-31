بمشاركة حجازي.. اتحاد جدة يخطف فوزا قاتلا من الباطن في الدوري السعودي

حقق فريق اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المدافع المصري أحمد حجازي، فوزا صعبا على نظيره الباطن بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت على ملعب الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك أحمد حجازي أساسيا مع فريق اتحاد جدة أمام الباطن، وخاض اللقاء حتى النهاية.

افتتح الباطن التسجيل مبكرا عن طريق ماوريسيو أنطونيو في الدقيقة الخامسة، ليعود نفس اللاعب بعدها بثلاث دقائق فقط ويسجل هدفا بالخطأ في مرماه.

سجل محمد أبو عايد لاعب الباطن هدفا آخر بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 72، لتصبح النتيجة 2-1، لصالح الاتحاد.

وتمكن محمد رايحي من تعديل النتيجة لصالح فريق الباطن في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

وأحرز هاون كامارا هدفا قاتلا لفريق الاتحاد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الثاني، ليخطف النمور فوزا قاتلا من الباطن.

ترتيب اتحاد جدة والباطن:

رفع اتحاد جدة رصيده إلى 42 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وبفارق 4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الباطن عند النقطة 14 في المركز الـ 14.