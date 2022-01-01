أسعار السلع التموينية اليوم 1 يناير 2022

يستعرض صدى البلد أسعار السلع التموينية اعتبارا من اليوم السبت 1 يناير 2022 .. كالتالي:

أسعار السلع التموينية المقررة خلال شهر يناير 2022

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع لحظة بلحظة مع غرفة عمليات الوزارة و مديرى المديريات بالمحافظات انتظام عمل المخابز وكذلك عمل منافذ الصرف التموينية.

وأشار أحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي إلى الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، شدد على مديري المديريات بتسيير حملات على المخابز وكذلك منافذ صرف السلع التموينية للتأكد من التزامها بصرف كافة احتياجات المواطن على بطاقة الدعم.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي، أن 40 ألف منفذ متنوع بين بدالى التموين وجمعيتى والمجمعات الاستهلاكية سيبدأون غداً فى صرف مستحقات المواطنين على بطاقة الدعم بعد أن قاموا باستلام استعاضات الربع الأول من يناير.

وأشار أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي إلى أن الوزارة والمديريات سوف يوجهون حملات على منافذ الصرف والمخابز غدا، مضيفا أن كل مخبز لديه رصيد استراتيجي من الدقيق لمدة ثلاثة أيام.