BMW M5 CS موديل 2022 تحصل على ترقيات خارقة من G-Power.. صور

حصلت سيارة BMW M5 CS موديل 2022 الأقوى والأفضل في فئة M5 على حزمة من الترقيات الخارقة من شركة G-Power، والتي بفضلها حصلت على قوة جبارة تمكنها من الانطلاق بسرعة هائلة أفضل من أي وقتاً مضى.

تستحوذ السيارات المعدلة مؤخراً على مكانة كبيرة داخل قلوب وعشاق محبي السيارات حوال العالم بفضل قوتها الجبارة، حيث يسعى دائماً العملاء لطلب المزيد، ولذلك تقوم شركات التعديل بتلبية احتياجاتهم باستمرار مما أدى لازدهار تلك الشركات بسرعة كبيرة.

- المواصفات الميكانيكية لسيارة BMW M5 CS موديل 2022 المعدلة

كانت تمتلك سيارة BMW M5 CS موديل 2022 محرك V8 مزدوج التربو بسعة 4400 سي سي يولد قوة تصل الى 636 حصاناً وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من ثماني سرعات ينقل القوة الى العجلات الأربعة.

وبفض حزمات تعديلات شركة G-Power التي يطلق عليها اسم GP-700 وصلت قوة المحرك الى 900 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 900 نيوتن/متر، وحزمة GP-740 التي تضيف نظام عادم جديد ومميز، بينما جاءت الحزمة الثالثة GP-740 بتعديلات رياضية أكثر إثارة وبمحرك تصل قوته الى 780 حصان وعزم أقصى للدوران يصل للى 950 نيوتن/متر.

وحلت في المركز الرابع حزمة GP-820 بمحرك تصل قوته الى 820 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 1000 نيوتن/متر، وخامساً تأتي حزمة GP-900 بقوة 900 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 1050، وبفضل هذه الحزمة تنافس سيارة BMW M5 CS موديل 2022 السيارات الخارقة وتتفوق عليها.