مع بداية العام الجديد.. تفاصيل إصابة 12 شخصا في حادثين بالبحيرة

حوادث البحيرة

أصيب ١٢ شخصا، بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم،صباح اليوم في حادثي تصادم مُنفصلين بمركزي كوم حمادة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم.

تصادم سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة نقل، أمام قرية منشية أبو رية طريق الطيرية التابع لمركز كوم حمادة.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة وبالفحص تبين إصابة ٦ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم و تم الدفع بـ ٤ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب سيارة

وأصيب ٦ أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، اليوم في حادث إنقلاب سيارة سيرفيس علي الطريق الصحراوي الكيلو ٩٥ الطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة سيرفيس علي الطريق الصحراوي الكيلو ٩٥ الطريق الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون.

انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين إصابة ٦ أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم و تم الدفع بـ ٣ سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.