في ليلة رأس السنة| أنغام: نفسي أبقى جدة وسأعتزل في هذه الحالة.. أنا أهلاوية وكعب عمرو السولية عظيم

حلت الفنانة أنغام ، ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلكس"مع أبلة فاهيتا والمُذاع عبر فضائية "أون إي"، بمناسة رأس السنة، ونرصد في التقرير التالي أبرز تصريحات أنغام مع أبلة فاهيتا.

عرضت أبلة فاهيتا"، صورا مختلفة للفنانة أنغام أثناء غنائها في الحفلات، لتعقب "أنغام"، قائله: "ببقى عايزه أحضن الجمهور".

ووجهت "أبلة فاهيتا"، حديثها لـ"أنغام"، قائله: "لو ربطنا إيدك مش هتعرفي تغني"، لترد "أنغام"، قائله: "لا مش هعرف أغني"، متابعة: "مش ببص للجمهور كتير وأنا بغني على المسرح، علشان لو حد اتكلم مع حد ممكن يشتتني".

علقت "أنغام"، على ظهورها في غالبية الصور عارية ناحية الكتف الشمال، قائله: "كتفي اليمين بايظ"، متابعة: "عندي مشكلة في كتفي اليمين بس أنا مش بكون قاصدة في الصور".

وعرضت أبلة فاهيتا"، صورة للفنانة "أنغام"، والنجمة "لطيفة"، وهما يرتديان نفس الفستان، قائلة: "أنا شوفت الفستان، قولت أكيد أنتي ولطيفة روحتوا بورسعيد مع بعض"، لترد "أنغام": "مش ببقى مبسوطة لو روحت مكان ولقيت حد لابس زيي".

وتكشف انغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

أكدت أنغام خلال الحفل، أن ابنها الكبير يبلغ من العمر 24 عاما، وابنها الثاني يبلغ من العمر 16 عاما ، مؤكدة أنها تتمنى أن يتزوج ابنها الأكبر وتصبح جدة وهي في سن مبكرة، إلا أنهم سوف يطلقون عليها لقب «نونو».

وتصدر مقطع من الجزء الأول بحلقة الفنانة أنغام في برنامج لايف من الدوبلكس، عدد المشاهدات عبر موقع يوتيوب، واحتل المركز الأول من أصل 50 مركزا تضمهم قائمة الأعلى مشاهدة.

وحققت أنغام، من خلال هذا المقطع ما يقرب من ربع مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة فقط، ومن المقرر أن يذاع الجزء الثاني خلال الدقائق القادمة.

وكانت المطربة أنغام كشفت عند أول أجر تقاضته، وسبب قد يؤدى إلى إعتزالها الفن والغناء.

وأوضحت أنغام خلال فقرة الدمية "كارو"، ببرنامج “لايف من الدوبلكس” مع أبلة فاهيتا، المذاع عبر قناة "أون" أن أول إجر حصلت عليه كان 70 جنيها، وحصلت عليه من الإذاعة المصرية بعد تسجيل أول أغنية.

وقالت أنغام: أنها ستعتزل إذا شعرت بأن صوتها لم يعد بنفس القوة.

كشفت "أنغام"، عن الفريق الذي تشجعه، قائله: "أنا أهلاوية جدا"، معقله على كعب عمرو السولية في مباراة القمة أمام الزمالك، قائله: "حاجه عظيمة".

وعرضت أبلة فاهيتا"، الصورة التي نشرتها الفنانة "أنغام"، للمطربة "ِشيرين عبدالوهاب"، بعد أكلة الفسيخ، لتعقب "أنغام"، قائله: "هي كانت جايبه فسيخ معاها، وأمي كانت عاملة فسيخ في البيت، وشيرين سابت الفسيخ بتاعها وكله أكل من الفسيخ بتاع ماما"، متابعة: "شيرين دلوعة".

وتكشف انغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

وأبدعت "أنغام"، في تقديم أغنية "أساميك الكتيرة"، على الهواء ضمن احتفالات الاحتفالات بالعام الجديد.

وتكشف أنغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

وقالت "أنغام"،: "بقرف من حاجات كتير، وعندي مشكلة مع غسيل اليدين"، متابعة: "بغسل إيدي 37 مرة في اليوم".

وعرضت أبلة فاهيتا"، الصورة التي نشرتها الفنانة "أنغام"، للمطربة "ِشيرين عبدالوهاب"، بعد أكلة الفسيخ، لتعقب "أنغام"، قائله: "هي كانت جايبه فسيخ معاها، وأمي كانت عاملة فسيخ في البيت، وشيرين سابت الفسيخ بتاعها وكله أكل من الفسيخ بتاع ماما"، متابعة: "شيرين دلوعة".

وتكشف أنغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

وعرضت أبلة فاهيتا"، الصورة التي نشرتها الفنانة "أنغام"، للمطربة "شيرين عبدالوهاب"، بعد أكلة الفسيخ، لتعقب "أنغام"، قائله: "هي كانت جايبه فسيخ معاها، وأمي كانت عاملة فسيخ في البيت، وشيرين سابت الفسيخ بتاعها وكله أكل من الفسيخ بتاع ماما"، متابعة: "شيرين دلوعة".

وعلقت "أنغام"، على ظهورها في غالبية الصور عارية ناحية الكتف الشمال، قائله: "كتفي اليمين بايظ"، متابعة: "عندي مشكلة في كتفي اليمين بس أنا مش بكون قاصدة في الصور".

وتكشف انغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

وعرضت أبلة فاهيتا"، صورة للفنانة أنغام في طفولتها: "متغيرش فيكي حاجات كثيرة نفس البصة والملامح"، لترد "أنغام"، قائله: "مكنتش حاسة إني هبقى نجمة، لكن حاسة إن هو دا مكاني".

ووجهت أبلة فاهيتا"، حديثها إلى "أنغام"، قائله: "فيه واحدة طفلة تغني.. أنا فيا عيوب كثيرة.. عصبية وكلي غيرة، وإن شوفتك مع شابة.. هخنقها بالضفيرة".

وتابعت أبله فاهيتا: "دي أغنية واحدة قتالة قُتلة، لو غنتيها دلوقتي؛ الفنان هاني شاكر هيدخلك الأحداث".

وتكشف انغام عن كواليس الدويتو الأخير الذي جمعها بالنجم اللبناني وائل كفوري، ورأيها في أغاني المهرجانات والجدل المثار حولها مؤخرا.

كشفت "أنغام"، عن أعمار أبنائها، قائله: "ابني الكبير عمر عنده 24 سنة، والصغير عبدالرحمن هيكمل 16 سنة، معقبه: "بخاف عليهم من الحسد".

وأضافت أنها تتمنى أن يتزوج ابنها الأكبر وتصبح جدة وهي في سن مبكرة، متابعة: "أن أبقى تيتة دي حاجه جميلة جدا"، مردفه: "أبقى جدة صغنونة وألعب مع أحفادي دي حاجه جميلة".