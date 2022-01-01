تدمير مئات المنازل وإجلاء آلاف السكان.. حرائق هائلة تلتهم ولاية كولورادو الأمريكية

أتت الحرائق على مئات المنازل في كولورادو إحدى ولايات الغرب الأمريكي الذي تضربه رياح عاتية ويعاني من موجة جفاف تاريخية، حسب السلطات.

وقال قائد شرطة مقاطعة بولدر جو بيلي، في مؤتمر صحفي، إن "حوالي 370 منزلا في منطقة ساغامور دمر". وأضاف: "من الممكن أن نكون خسرنا 210 منازل في منطقة أولد تاون سوبيريور".

وتقع مدينة بولدر التي تضم أكثر من مئة ألف نسمة على بعد حوالى خمسين كيلومترا عن دنفر عاصمة كولورادو.

وكتب حاكم ولاية كولورادو غاريد بوليس على تويتر: "نصلي من أجل آلاف العائلات التي يتم إجلاؤها من مناطق الحرائق في سوبيريور ومقاطعة بولدر"، مضيفا: "الرياح العاتية تنشر ألسنة اللهب بسرعة وتم وقف تحليق جميع الطائرات".

بسبب البشر

وكتب دانيال سواين عالم الأرصاد الجوية في جامعة كاليفورنيا، على توتير أنه "من الصعب تصديق" حدوث هذه الحرائق في ديسمبر.

وأضاف: "لكن خذ بعين الاعتبار خريفا حارا وجافا بشكل قياسي، ومعدل ثلوج هذا الموسم يبلغ حتى الآن إنشا واحدا فقط، ورياحا شديدة بسرعة 100 ميل في الساعة، والنتيجة كانت حرائق سريعة وخطيرة للغاية".

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