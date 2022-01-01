الذهب يرتفع 7 جنيهات في أول أيام 2022

ارتفع سعر الذهب في مصر بنهاية تعاملات أول أيام العام الجديد والمحدد اليوم السبت؛ علي أساس أسبوعي بمقدار 7 جنيهات في المتوسط بالمقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر في محلات الصاغة السبت الماضي.

وذكر موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في اسعار المشغولات الذهبية فقد وصل سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا نحو799 جنيها بعد أن كان 792 جنيها في السبت الماضي بفارق زيادة 7 جنيهات.

و سجل سعر الجرام من عيار 24 الأغلي فئة في سوق الذهب نحو 913 جنيها مقارنة بـ 905 جنيها في الأسبوع الماضي بزيادة 8 جنيهات.

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو685 جنيها مقارنة بـ 679 جنيها في السبت الماضي بفارق 6 جنيهات.

ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين المشغولات الذهبية نحو 533 جنيها مقارنة بـ 528 جنيها خلال الاسبوع الماضي بزيادة 5 جنيهات.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6336 جنيها و أوقية الذهب نحو 28.15 ألف جنيه و كيلو الذهب نحو 905.143 ألف جنيه.



أسعار الذهب اليوم بالمصنعية



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويعد سعر الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.