لحظة صدق.. أتمنى في عام 2022







كل عام وأنتم بخير.. مع شروق شمس ثاني أيام العام الجديد..

أدعو الله أن تكون سنة سعيدة مليئة بالحب والبهجة والتسامح والتفاؤل والإنجاز وأن يسود السلام والمحبة بين كل الناس..

أمنيتي في العام الجديد أن يكون كل من أحبهم بخير وأن يكون عامًا من النجاح والفلاح لأسرتي وأصدقائي ولبلدي وأهل بلدي، وأن يحفظ الله مصر ويسدد خطى رئيسها ويوفقه في كل أعماله ويبارك مجهوداته من أجل بلدنا.. اللهم وفقه لكل ما فيه الخير..

وأن تحصد مصر ثمار الجهود الكبيرة التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى أعاد لها هيبتها ومكانتها بين الأمم

وأن نحصد ثمار المشروعات القومية التي بدأناها وغيّرت وجه بلدنا؛ وأصبحت علامات فارقة في تاريخنا

عاصمة جديدة مبهرة ومدن جديدة على أحدث النظم وقطار سريع وطرق وكباري، ومصانع وحركة وعمل في كل ربوع مصر من شرقها لغربها.. أحلام كانت مستحيلة تحققت بسرعة مذهلة

أتمني من الله دوام نعمة الأمن والأمان الذي نعيشه ودوام الاستقرار والرفاهية لمصر وأهلها .

أتمنى أن يشهد العام الجديد القضاء على وباء كورونا اللعين وأن يعود العالم آمنًا من الخوف والرعب والعزلة والانعزال وأن نجد حلًا لمشكلة احتباس المناخ التي صنعها عناد الدول الكبرى ليكتوي بنارها العالم كله..

اللهم احفظ مصر ونيلها ومدنها وابعد عنّا خطر الكوارث والأزمات وشبح التضخم والغلاء وأن يستقر الاقتصاد رحمة بالفقراء والضعفاء..

اللهم إني أشكرك على عام مضى كنت فيه نعم المعين، أكرمتني ورزقتني من واسع فضلك وكرمك وحفظت أهلي وبلدي..

أسألك اللهم في العام الجديد عفوًا وقربًا إليك وأن تجعله عام خير وفرح وسعادة تفتح لي أبواب الخير والسعادة..

اللهم إني أسألك صبرًا لا ينفذ، ورزقًا لا يعد ودعوة لا ترد وقلبًا لينًا ولسانًا دائم الذكر لك يا أرحم الراحمين..

اللهم اشف كل مريض ووفقنا لما فيه الخير واشرح صدورنا إنك على كل شيء قدير..

اللهم اجعل السنة الجديدة فاتحة خير عليّ وعلى أهلي وأصدقائي وأحبتي.



اللهم إنا نسألك عامًا دون ألم دون حزن دون فراق دون ذنب دون مرض دون فشل اللهم اغفر لنا ذنوبنا برحمتك وعفوك وفضلك مما سبق اللهم واجعله عام خير وبركة وفضل منك ورحمة.. اللهم امين يارب العالمين.