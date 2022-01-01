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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألعاب نارية.. الإمارات تدخل 2022 بـ 5 أرقام قياسية في موسوعة جينيس

احتفالات رأس السنة
احتفالات رأس السنة في الإمارات

سجلت الإمارات، اليوم السبت، 5 أرقام قياسية بموسوعة "جينيس" تتعلق بالألعاب النارية خلال الاحتفالات برأس سنة 2022، استخدمت فيها طائرات مسيرة.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، سجلت إمارة رأس الخيمة أول رقم قياسي عالمي عن فئة "أعلى ارتفاع لعرض ألعاب نارية بطائرات دون طيار" عبر تشكيل برج من الألعاب النارية على ارتفاع 1055,8 مترا، ليتجاوز ارتفاع أي ناطحة سحاب في العالم.

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وكان الرقم القياسي الثاني في فئة "أكبر عدد من الطائرات دون طيار مستخدمة لإطلاق الألعاب النارية في وقت واحد"، حيث اُطلقت 452 "درون" لإنشاء تشكيل بصري لعبارة "Happy New Year" في سماء الإمارة نفسها.

من ناحية أخرى، سجل مهرجان الشيخ زايد، في أبوظبي، 3 أرقام قياسية جديدة مع استقبال زواره في أول دقائق  العام الجديد بعرض للألعاب النارية أضاء السماء في منطقة الوثبة خلال 40 دقيقة.

وتعد الإمارات البلد الذي سجل أكبر عدد من الأرقام القياسية في شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يرتبط اسم الدولة بـ425 رقما قياسيا في "جينيس".

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