أشرف بن شرقي في رحلة سفاري علي «بيتش باجي»| صورة

نشر الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، صورة جديدة له.



وظهر نجم نادى الزمالك، فى رحلة سفاري صحراوية علي متن الـ"بيتش باجي"، بإطلالة رياضية خلال قضاء إجازته، نالت إعجاب متابعيه.



وكان الزمالك حصل على راحة حتى يوم 5 يناير الجاري على أن يستأنف الفريق تدريباته في السادس من يناير، بعد إلغاء دورة الإمارات الودية التي كان مقررا لها في يناير المقبل.



ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، المقرر إقامتها في شهر يناير المقبل، بعدما تقرر إلغاء الدورة الودية التي كان مقررا لها في يناير بعد تعذر سفر الفرق المشاركة في الدورة إلى الإمارات.