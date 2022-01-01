أخصائي فيروسات: التقاء متحوري دلتا وأوميكرون خطر كبير

أكد الدكتور يحيى مكي، أخصائي علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، أن التقاء متحوري دلتا وأوميكرون خطر كبير، قائلا "الشيء الذي لا نتمناه أن يلتقى فيروس دلتا وأوميكرون عند شخص واحد وذلك قد يشكل خطورة كبيرة على صحة الشخص المصاب".

وأوضح يحيى مكي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن تركيبة فيروس الانفلونزا مختلفة تماما عن كورونا لذلك لا خطر من التقاء الفيروسين.

وأشار يحيى مكي، أخصائي علم الفيروسات والمستشار السابق بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن مصر لها قيمة كبيرة فى مواجهة فيروس الانفلونزا ولديها خبرة كبيرة فى علاج الأنفلونزا.

وطالب الجميع بضرورة الحصول على اللقاحين لقاح الانفلونزا ولقاح كورونا لمواجهة أي طارئ قد يحدث على الفيروس.