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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شاب قتل صديقه للخلاف على لعب البلايستيشن

جثة
جثة

قررت جهات التحقيق، حبس شاب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل صديقه للخلاف على اللعب داخل محل بلايستيشن بمنطقة دار السلام.

وكلفت جهات التحقيق مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير مفصل لبيان أسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.

كما كلفت الجهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها.

وشهدت منطقة دار السلام جريمة قتل بشعة، عندما غرز شاب اله حادة في جسد صديقه للخلاف على اللعب داخل محل بلاي استيشن ، حيث القي ضباط مباحث القاهرة القبض عليه شاب لقيامه بالتعدى على صديقه بحوزته السلاح الأبيض ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة ، وتولت النيابة التحقيق .

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة دارالسلام يفيد ورود اشارة من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب- مقيم بدائرة القسم توفى إثر إصابته بجروح متفرقة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وصديقه (طالب - مقيم بدائرة القسم) حال تواجدهما داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية كائن بمنطقة سكنهما ، تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض محدثاً إصابته والتى أودت بحياته وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس حبس شاب قتل قتل صديقه تشريح جثة الطب الشرعى

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